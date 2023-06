Sergio Arau tendrá una noche bohemia de rock mexicano

Sergio Arau solía pensar que las bohemias eran únicamente para “cantar canciones románticas, como para una serenata”. Por ello nunca había tenido la inquietud de acudir a una, pero esto cambió cuando le llegó la propuesta de celebrar un show de este estilo enfocado en el rock, acompañado de Kenny Avilés y Piro.

“En muchas fiestas de repente alguien saca la guitarra, hacemos eso. Cada quien canta una canción o una que nos sepamos todos, eso sí pasa, pero no le decíamos bohemia”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

“Cuando me dijeron con quién iba a compartir el escenario, dije cómo que no, justo no se trata de música romántica. Los tres estamos muy emocionados”, agregó el músico, quien ha seleccionado piezas de todo su repertorio musical para este show.

Según explica, la idea es que cada uno interprete sus propios temas. No hay un orden en específico para sus respectivas participaciones, pues la idea es que sea como una especie de plática a través de las canciones.

Él acudirá acompañado del guitarrista originario de Ciudad Neza, Estado de México, Emir Bucio, a quien calificó como un músico maravilloso, y comparte también su proyecto de música clásica y rock, Tocada y fuga.

Sergio confesó que le costó un poco de trabajo seleccionar los temas que va a interpretar, pues “la idea es tocar de todos mis proyectos, desde Botellita de Jerez, Los mismísimos ángeles y La venganza de Moctezuma”.

FELIZ DEL ENCUENTRO DE GENERACIONES

El intérprete dijo que hacer este repaso por su carrera representa el trabajo de muchos años que ha llegado a personas de distintas generaciones.

Sobre los temas que ha hecho desde su etapa con Botellita de Jerez en los 80, hasta los proyectos actuales, señaló que “queríamos hacer una cosa muy mexicana y contemporánea, y hablar mucho de lo que vivimos en las calles, y con mucho humor a la mexicana, inspirados por Chava Flores y los grandes comediantes.

“En mi familia crecí rodeado de teatreros y cabareteros, para mí esa era la idea principal. Las nuevas generaciones tienen otros parámetros, ahora ya quiero ir a todas las bohemias. Porque tomo las experiencias de los otros compositores”, agregó.

La Bohemia 76: Rock se celebrará este viernes 30 de junio a las 21:00 horas en El Cantoral, ubicado dentro de las instalaciones de la Sociedad de Autores y Compositores de México, en la alcaldía Coyoacán.