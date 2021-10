Tras seis años, Adele lanza su single de regreso "Easy On Me"

La diva británica del soul Adele lanzó el viernes su single de regreso "Easy On Me", en el que comparte con el mundo detalles de los traumáticos seis años que ha vivido desde la publicación de su último disco.

En ese periodo, la estrella de 33 años sufrió un "año de ansiedad" en el que su matrimonio se vino abajo, explicó recientemente.

Su voz extraordinaria no ha perdido potencia, pero la letra del nuevo sencillo revela una vulnerabilidad más profunda, marcada por el estribillo "go easy on me, baby" (sé bueno conmigo), cantado sobre un sencillo fraseado de piano.

Pese a sus años de ausencia, la artista no ha caído en el olvido: sus fans sumaron más de 18 millones de escuchas de la canción en su página oficial de YouTube en las primeras 10 horas tras su lanzamiento.

La cantante de "Hello" anunció el miércoles que su esperado nuevo álbum, "30", saldrá a la venta el 19 de noviembre.

La grabación comenzó hace tres años, explicó ella misma en Twitter, en un momento en el que su vida era "un laberinto de absoluto desorden y confusión interior".

Adele ha vendido millones de discos y ha ganado innumerables premios, incluidos un Oscar y 15 Grammys, por lo que este lanzamiento es uno de los más esperados del año.

Rompió recientemente su largo silencio con una entrevista para la revista de moda Vogue, publicada la semana pasada, en la que relató haber vivido como una reclusa mientras luchaba contra la ansiedad.

"He aprendido muchas verdades sobre mí misma a lo largo del camino. Me he despojado de muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas", escribió en Twitter. "Por fin he vuelto a encontrar mi sentimiento. Llegaría a decir que nunca me he sentido más tranquila en mi vida".