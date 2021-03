Vivir Quintana desea que "Canción sin miedo" dejara de cantarse

A un año de lanzar Canción sin miedo, para acompañar a miles de mujeres en la marcha del 8 de marzo del 2020, Vivir Quintana desearía que la melodía dejara de cantarse, pues cada vez que alguien la repite, representa la voz de una madre, una hermana o una amiga clamando justicia por un feminicidio más, por otra violación, otra injusticia, y refleja el fracaso de la sociedad al intentar dar seguridad y libertad a las mujeres.

“Hoy tendría que agregarle muchos más nombres a la canción, nombres de mujeres desaparecidas y que luchan. Tendría que hacer una canción que durara 24 horas con un paisaje sonoro de toda Latinoamérica, pero en realidad desde el año pasado decía ‘ojalá esta canción no se cante el próximo año porque significaría que estamos haciendo algo bien’, lamentablemente esta canción ahora es más vigente.





“Yo sigo esperando que pase de moda, no por mí, sino por el problema que representa, ojalá un día ya no se cante porque significaría que todas las mujeres tenemos seguridad, libertad y derechos respetados”, refirió la cantante en entrevista con El Sol de México.





El tema se estrenó en el Zócalo de la Ciudad de México en un concierto el 7 de marzo de 2020 en una colaboración con la cantante chilena Mon Laferte en el marco de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer; desde entonces se convirtió en símbolo de lucha y unión entre mujeres de toda América Latina y el mundo.





La canción se ha repetido y adaptado al contexto de Colombia, Chile, Argentina, España, Portugal e incluso Francia. El video original tiene más de ocho millones 400 mil reproducciones al día de hoy, y fue parte de la banda sonora del documental Las tres muertes de Marisela Escobedo; además de generar decenas de versiones virales que han convertido la melodía en un himno del movimiento feminista en México.





“Al hacer esta canción no quería meterme en la lucha de nadie porque sé que hay muchas luchas, no quería entorpecer ninguna de éstas, ni colgarme de alguna tampoco, sino hacer una denuncia por medio de la música y hacer un homenaje a dos frentes. Principalmente a las asesinadas, a las mujeres víctimas de feminicidios, pero también dejar claro que es un homenaje a todas las que luchan y menciono algunas en la canción con las que más he estado conectada”, acotó la artista.





Quintana refirió que al ser artista independiente, el éxito de la canción le ha sorprendido más, pues se ha compartido de voz en voz sin tener el apoyo de la industria musical: “Siempre uno espera que su trabajo trascienda, y es muy pesado porque no tienes una disquera que te sostenga, por eso me sorprendió mucho”.





MUCHAS MUJERES, UNA LUCHA

La autora de más de 150 canciones confesó que al momento de escribir Canción sin miedo pensaba no en el éxito sino en dar voz a las miles de mujeres, no sólo mexicanas, que salen a la calle para exigir seguridad, libertad e igualdad. La canción está construida por nombres de jóvenes reales que desaparecieron, por frases que insisten en acompañar y ser empáticas con quienes piden justicia.





“Para mí la canción es para retratar a cada una que tiene una lucha muy particular, a estas madres que buscan con sus propias manos los cuerpos de sus hijas desaparecidas, que tiene historias de mucho dolor, pero también de mucha fortaleza. Quería dejar presente que existían muchos frentes. Es un himno por las que marchan, por las que buscan, por las que organizan. Un llamado a la unión, a la lucha, a la unión de voces porque siempre he pensado que es más fuerte levantar la voz que un arma”, añadió.





Para Quintana desde el estreno de la canción, todos los días se han convertido en el 8M, en el sentido de ser un aprendizaje continuo sobre las luchas feministas. Conocer de cerca los testimonios de las madres, incluso de sus amigas. Han transformado al entender que el dolor de una pérdida no se cura ni se sana con la promesa de justicia.





“Me gustaría que en lugar de enseñarle a las niñas a cuidarse, a no salir o cerrar las piernas, les pudiéramos enseñar que hay libertad, respeto, que no hay violencia; en lugar del miedo y la furia que es lo del día. Es lo que me interesa que se escuche”, insistió la joven originaria de Coahuila.





Si bien las canciones de Quintana no buscan romper el concepto patriarcal del amor y las relaciones amorosas, la joven –que reside desde hace ocho años en la Ciudad de México-, consideró que a partir de Canción sin miedo se crearán más melodías sobre la lucha social, no sólo la feminista sino todas las que no tienen voz y encuentran en la música una expresión.





Sobre el movimiento feminista, la artista considera que éste ha crecido en los últimos años al mostrarse como una lucha genuina que exige derechos no para un grupo minorista, sino para la mitad del mundo. Para ella, el feminismo es para todas las mujeres que desean caminar libres por las calles.