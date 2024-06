Wendy Guevara dona equipo médico al Hospital General de León

Wendy Guevara demuestra nuevamente que tiene un gran corazón al regresar al Hospital General de León, ahora para realizar una generosa donación de equipo médico en agradecimiento por la atención que recibió semanas atrás en su cirugía de emergencia.

La ganadora del reality, La Casa de los Famosos, sorprendió al personal del hospital al regalarles más de 20 sillas hospitalarias, tanto para adultos como pediátricas.

"Esta es una ayuda que me nació dar porque recuerden que aquí en el hospital de León me cirujearon, me hicieron mi cirugía de la vesícula, que me la quitaron, y pues miren, aquí esta para toda la gente que llegue enferma y que aquí les pongan su suerito, todo muy bonito", expresó la influencer a través de sus historias de Instagram.

Además de las sillas, el hospital dio a conocer que la figura pública donó otros materiales médicos con la intención de contribuir a mejorar la atención de los pacientes de dicha institución de salud pública.

Fotos: Capturas de pantalla / @soywendyguevaraoficial

Desde hace unos días, Wendy había compartido con sus seguidores que quería hacer un gesto con el hospital pero estaba esperando a que le llegara su "paguito".

Casi a finales del mes de mayo fue cuando se dio a conocer que Wendy había sido hospitalizada de emergencia debido a unos problemás en la vesícula. Afortunadamente, su operación salió sin mayores complicaciones.