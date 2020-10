Whitney Houston primera artista negra con 3 discos de diamante

Whitney Houston se acaba de alzar como la primera artista negra de la historia con tres discos de diamante en su bagaje comercial, después de que su álbum "Whitney" (1987) haya superado los 10 millones de copias que la Asociación de la Industria de la Grabación de América (RIAA) exige para esa acreditación.

El que fuera segundo disco de la diva estadounidense, que ya es diez veces platino en EE.UU., se suma a los otros trabajos que ya habían alcanzado la máxima categoría: su debut con "Whitney Houston" (1985), que es 13 veces platino, y la banda sonora de la película "El guardaespaldas" ("The Bodyguard", 1992), que es la BSO de mayor éxito con 18 millones de álbumes vendidos en su país (45 en todo el mundo).

Ningún otro artista masculino, femenino, solista o grupo había alcanzado nunca ese número de discos de diamante, una noticia que coincide en el tiempo con otra barrera traspasada por Houston (Newark, 1963), cuya versión de "I Will Always Love You" ha rebasado asimismo los mil millones de reproducciones en Youtube.

"Whitney", del que en todo el planeta se han vendido 20 millones de copias, incluía cuatro temas que llegaron a lo más alto de la lista americana: "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)", "Didn't We Almost Have It All", "So Emotional" y "Where Do Broken Hearts Go", convirtiendo a su intérprete en la primera cantante femenina que lograba allí cuatro números 1 consecutivos.

Es más, cuando el álbum se publicó, debutó también en la primera posición de la clasificación, algo que ningún otro disco de estudio de una artista femenina había conseguido hasta entonces y, a la postre, terminó deparándole el Grammy a la "mejor interpretación pop vocal" por "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)".

Houston, que falleció en 2012 tras ahogarse accidentalmente en la bañera de su hotel después de haber tomado una combinación de medicamentos y cocaína, fue elegida este mismo año por el Salón de la Fama del Rock & Roll para entrar a formar parte de su panteón de artistas. Está previsto que su entrada en el mismo se materialice con un programa especial que se emitirá el próximo 7 de noviembre.