Yalitza Aparicio inicia grabaciones de su nueva serie-documental junto Ester Expósito

Luego de que el año pasado se confirmara que Yalitza Aparicio formaría parte del documental "Peace Peace Now Now" junto a Ester Expósito, la actriz mexicana se encuentra grabando en Guatemala el tercer episodio de la serie que retratará a mujeres supervivientes de la violencia en América Latina.

La producción ya ha grabado dos capítulos de los cuatro planeados y ha anunciado que el reparto se completa con la participación de la actriz Daniela Vega y la cantante de Garbage.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Estoy emocionada de saber que estas historias se contarán desde las perspectivas de cuatro mujeres, cada una de las cuales hemos luchado en nuestros campos de alguna manera y hemos buscado traer atención vital para sus casos", señaló Aparicio a EFE.

La actriz Yalitza Aparicio será narradora en la serie "Peace, peace, now, now" en la que contará la historia de mujeres extraordinarias que desafiaron y sobrevivieron a conflictos armados alrededor del mundo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Peace Peace Now Now! (@peacepeacenownow)

Dicha serie es coproducida por la activista Lydia Cacho y dirigida, entre otras, por Isabel Coixet ("Mi vida sin mí") y Pepa San Martin ("Rara").

"Los capítulos de esta primera tanda contarán la historia de mujeres que sufrieron los episodios de una guerra en México, Colombia, Chile y Guatemala", se dio a conocer por medio de un comunicado.

"Peace, peace, now now", está confeccionado en su mayoría por mujeres, bajo la producción de Jaime Villarreal y las empresas Alto Andes Films y Talent on the road, liderada esta última por chicas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Peace Peace Now Now! (@peacepeacenownow)

"A pesar de que el mundo no se encuentra en las mejores condiciones de su historia por culpa de una pandemia, en algunos países se han vivido momentos peores en la historia reciente", mencionó la producción.

Esta serie documental podrá ser vista, próximamente, en la plataforma de Netflix.

Con información de EFE.