Yuri dará en Querétaro la conferencia "Mujer, Resalta tu Valor"

Yuri es sumamente querida y conocida por su talento sobre los escenarios; sin embargo, en esta ocasión no viene a nuestra capital a presentar una producción con bailarines y leotardos con lentejuelas, sino que impartirá un conversatorio donde retoma su propia experiencia de vida para inspirar a otras mujeres a liberarse de emociones que las pueden agobiar.

"Mujer, Resalta tu Valor" es el nombre del evento que tendrá lugar este 24 de agosto en el Hotel Plaza Camelinas a partir de las 9:00 horas. El diálogo esta dirigido a mujeres de los 14 años en adelante. El encuentro es realizado junto con la Casa de Restauración y Alabanza "Cara" de Querétaro, que es una institución cristiana , pero la charla no se encuentra estrictamente dirigida a personas que profesan dicha religión.

Celebridades ¡Siempre sí habrá biopic de Madonna! La reina del pop retoma proyecto

“Aquí no hablaremos de religión, pueden venir personas ateas o que no sean cristianas. Aquí hablaremos del perdón, de lo que necesitamos para ser libres. Se hablará de Dios pero porque es un ser que es más grande que la religión, pero esta abierto al público en general", explicó Yuri durante la rueda de prensa.

La artista señaló que aunque le gusta recibir halagos durante sus espectáculos, para este tipo de proyectos no le gusta ser el centro de atención. "Yo realmente hago esto porque cuando yo trabajé mi propia espiritualidad y sanación del alma, me di cuenta que muchas mujeres pasamos por cosas muy feas y necesitamos ayuda de otros para poder sanar nuestras heridas. Y yo teniendo la plataforma y alcance, ¿cómo por qué no podría usarlo para ayudar a otros?", agregó.

Foto: Miguel Cruz / Diario de Querétaro

El acceso al evento incluye desayuno, por lo que de 9:00 a 10:30 horas se destinará el espacio para que las asistentes platiquen, se conozcan y puedan compartir un momento agradable con la artista. Posteriormente darán comienzo a la conferencia. Los boletos están en 500 pesos por persona y se pueden adquirir en la recepción del hotel. Para mayores informes se pueden comunicar al número: 55 1952 2084.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo