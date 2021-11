“Cheo” Gallego, el rapero colombiano llega hoy a Querétaro

El rapero colombiano Juan Gallego, mejor conocido como “Cheo” Gallego, llegará por primera vez a México para compartir con el público nacional su música, al lado de los raperos Toser One y Lefty SM con quienes alternará en una mini gira por la República, haciendo eco del hip hop contemporáneo.

En entrevista con Diario de Querétaro Cheo compartió que su más reciente tema titulado “Bien Tumbados”, al lado del rapero mexicano Neto Peña, fue un acercamiento musical que despertó en él no sólo las ganas de conocer México, sino vivir de cerca el esplendor del rap nacional que está con pasos firmes en la escena latinoamericana.

“En este momento estoy experimentando con distintos géneros y con diferentes estilos y qué mejor que al lado de exponentes mexicanos que están pisando fuerte con su música” refirió el intérprete.

Con este último tema, el colombiano ha logrado concretar una pieza con un beat tranquilo de trap mezclado con una melodía de piano que contrasta ambas voces protagónicas:

“La verdad esta canción fue muy espontánea. Desde que nos conocimos todo fluyó muy padre y sentí una hermandad muy franca y creo que eso corresponde a que la cultura mexicana es muy afín con la colombiana”, destacó Cheo.

El joven compositor se acercó a la música desde una corta edad desde el punk, el rock y otros géneros derivados de la guitarra eléctrica y su primer encuentro con el rap se dio a partir de las contiendas de hip hop en encuentros como el BMX, en los que sus amistades solían practicar el freestyling en las calles y sobre escenarios.

A partir de ello, Cheo encontró una expresión aguda y libre y fue tras un accidente que lo dejó fuer de actividades por un tiempo, comenzó a escuchar el género que lo cautivaría por completo:

“La verdad antes no me gustaba esta música, yo era más como de otros ritmos; sin embargo, a partir de mi accidente, me dio una depresión muy fuerte y encontré en sus letras como mensajes muy profundos y muy fuertes y eso me hizo entender que cuando la gente vive el sufrimiento es cuando sacas las reflexiones más fuertes y ahí me empecé a dedicar al rap”, recordó Cheo.

A través de la proyección de su música, sus colaboraciones y el gran sueño de conocer México, Cheo alista su primer tour por el país con la idea de hacer nuevas sinergias y adentrarse al mundo cultural y artístico nacional:

“Estoy muy contento de poder conocer su país, porque es un destino que es cuna de mucho talento y hasta decidí hacer un homenaje con la canción ‘Freestyle México’ que recapitula acontecimientos cruciales tanto sociales, como históricos y culturales como una forma de rendir tributo a su cultura”, apuntó Cheo.

La presentación en Querétaro tendrá lugar esta noche en la sala de música “Noisy”, ubicado en la colonia Vista Hermosa, haciendo mancuerna con los raperos Toser One y Lefty SM con acceso a partir de las 19:00 horas y boletos disponibles en boletia.com