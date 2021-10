Cinta el Comediante obtiene el Premio Mezcal en el FICG

GUADALAJARA. La historia de Gabriel, un standupero lleno de fracasos y malas decisiones en la cinta El comediante, se convirtió en la ganadora del Premio Mezcal, a la mejor película mexicana, de la edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

La cinta dirigida por Rodrigo Guardiola, baterista de Zoé, y el actor Gabriel Nuncio, obtuvo también el premio de Mejor Fotografía para María Secco. Además de la Estatuilla Mayahuel como reconocimiento y un premio de 500 mil pesos.





“La película, entra otras cosas, trata sobre el fracaso, así que esto es una contradicción”, dijo al recibir el premio el director y protagonista del filme, Gabriel Nuncio.

“La hicimos entre amigos y gente con verdadera experiencia. Fue realmente maravilloso que esta película existiera”, señaló el también guionista de esta historia que tendrá su estreno en Netflix.

El Premio del Público fue para Poderoso Victoria, dirigida por Raúl Ramón. La historia ubicada en 1936 sobre un pueblo que después de perder su principal fuente de ingresos enfoca sus esfuerzos en construir un tren de vapor, cuenta con las actuaciones de Damián Alcázar, Edgar Vivar, Roberto Sosa, Gerardo Oñate y Eduardo España.

“Hacer cine en México y más en esta última etapa de pandemia, es algo que nos ha puesto en una circunstancia inédita. No me queda más que agradecer al FICG por recibir nuestro humilde trabajo. Esperemos que pronto volvamos a las salas de cine”.

Por el Premio Mezcal compitieron este año seis películas de ficción y cinco documentales. Entre los ganadores estuvieron Antonio Hernández como Mejor Director, por el documental Nos hicieron noche.

La película Plaza Catedral obtuvo el reconocimiento de Mejor Actriz para Ilse Salas, mientras su coestelar Fernando Xavier de Casta, fue reconocido como Mejor Actor. El joven protagonista fue asesinado en Panamá días antes de concluir el rodaje, por lo que el premio lo recibió el director Abner Benaim.

“Espero que este premio y la actuación de Fernando tengan un significado más allá de la película. Él murió como tantos otros niños que mueren a diario en nuestra Latinoamérica, de manera anónima”, dijo sobre el escenario el director de esta cinta que tiene entre sus productores al músico Rubén Blades.

“Como sociedad nos toca aceptar la responsabilidad, entender que somos parte de un todo. Espero que Plaza Catedral tenga un mensaje de repudio contra la violencia, que se haga algo por nuestros niños, nuestras vidas y sus sueños frustrados”.

Plaza Catedral sigue a Alicia, una mexicana privilegiada que vive en Panamá y que arrastra el duelo de perder a su hijo de seis años. Su vida cambia cuando conoce a Chief, un niño de la calle de 13 años que se gana la vida cuidando coches y al que recibe en su casa cuando lo encuentra herido en las escaleras de su edificio.

Cine El FICG abre paso a series de TV

Durante la ceremonia de premiación que se realizó en el Auditorio Telmex, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara entregó los premios de sus ocho competencias.

El premio Hecho en Jalisco, que reconoce los largometrajes producidos en este estado, se le entregó a Domingo, de Raúl López Echeverría. Mientras que el documental La llevada y la traída, dirigido por la actriz Ofelia Medina, obtuvo una Mención Honorífica.

La Mejor Película en la competencia Premio Maguey, enfocada en películas con temática LGBT+, fue para Our bodies are your battlefields, de Isabelle Solas. El Premio del Jurado se otorgó a la cinta Tobi Színei, de la directora Alexa Bakony. Mientras que la Mejor Interpretación fue para Lara Tremouroux, por Medusa.

En la competencia de Largometraje Iberoamericano, el premio al Mejor Documental fue para la chilena El cielo está rojo, de Francina Carbonell. Mientras que la Mejor Ficción fue Mis hermanos sueñan despiertos, de la chilena Claudia Huaiquimilla.

Este es el segundo año que el FICG se realiza en medio de la pandemia de Covid-19. Los protocolos sanitarios incluyeron la toma de temperatura, módulos con líquido sanitizante en cada entrada y el uso obligatorio de cubreboca. Las salas de exhibición se mantuvieron al 50 por ciento de su aforo, a pesar de poder operar al 75 por ciento.

Durante la jornada de nueve días se registraron dos casos de Covid-19, que fueron contenidos de manera inmediata, aseguró la directora del encuentro, Estrella Araiza.

Entre las actividades que se realizaron durante esta edición, estuvieron las clases magistrales de la vestuarista nominada al Oscar, Mayes C. Rubeo; los sonidistas mexicanos ganadores del Oscar, Carlos Cortés y Jaime Baksht; el director y animador Jorge R. Gutiérrez; el productor Nicolás Celis y la escritora Jennifer Clement.

El encuentro recibió las premieres mundiales de El rey de todo el mundo, de Carlos Saura; así como el estreno del primer capítulo de Búnker, serie de HBO Max; y los primeros dos episodios de Maya y los tres, serie de Netflix de Jorge R. Gutiérrez que fue la función de clausura.

Del 1 al 9 de octubre se exhibieron 162 películas, 96 de ellas en competencia. En las actividades presenciales se registraron 22 mil asistentes, mientras que los eventos en línea registraron 2 mil personas conectadas por masterclass, charla o mesa.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

Hecho en Jalisco

• Premio Hecho en Jalisco: "Domingo", de Raúl López Echeverría

• Mención honorífica: "La Llevada y la Traída", de Ofelia Medina

Cortometraje Iberoamericano

• Premio al mejor cortometraje iberoamericano: "Before I Die", de Iker Esteibarlanda

• Mención honorífica: "Manchester Acatitla", Selma Cervantes

Premio Internacional Rigo Mora de Cortometraje de Animación:

"Bestia", de Hugo Covarrubias.

• Mención honorífica: "Steakhouse", de Špela Čadež

Premio Maguey

• Mejor película Premio Maguey: "Our Bodies are Your Battlefields", de Isabelle Solas

• Premio del Jurado: "Tobi Színei", de Alexa Bakony

• Mejor Interpretación: Lara Tremouroux, de "Medusa"

Largometraje Internacional de Animación

• Mejor película internacional de animación: "My Sunny Maad", de Michaela Pavlátová

• Mención honorífica: "Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente", de César Cabral

Largometraje Iberoamericano Documental

• Mejor documental iberoamericano: "El Cielo está Rojo", de Francina Carbonell

• Mención honorífica: "Vals de Santo Domingo", de Tatiana Fernández Geara

• Mejor dirección: Luiz Bolognesi por "A Última Floresta"

• Mejor fotografía: Eryk Rocha y JorgeChechile por "Edna"

Largometraje Iberoamericano de Ficción

• Mejor película: "Mis Hermanos Sueñan Despiertos", de Claudia Huaiquimilla

• Mejor fotografía: Sergio Armstrong por "Inmersión”

• Mejor actriz: María Romanillos por "Las Consecuencias"

• Mejor actor: Iván Cáceres por "Mis Hermanos Sueñan Despiertos"

• Mejor guión: Claudia Huaiquimilla y Pablo Greene por "Mis Hermanos Sueñan Despiertos"

• Mejor director: Nicolás Postiglione por "Inmersión"

• Mejor Ópera Prima: "Inmersión", de Nicolás Postiglione

Premio del público:

“Poderoso Victoria”, de Raúl Ramón

Premio Mezcal Joven (Reconocimiento que otorgan 16 estudiantes de universidades de Latinoamerica y Estados Unidos)

Mejor película: "Dirty Feathers", de Carlos Alfonso Corral

Mención honorífica: "Mostro", de José Pablo Escamilla

Premio Mezcal

• Premio Mezcal a la mejor película mexicana: "El Comediante", de Rodrigo Guardiola y Gabriel Nuncio.

• Mejor dirección: "Nos Hicieron Noche", de Antonio Hernández

• Mejor fotografía: María Secco por "El Comediante"

• Mejor actriz: Ilse Salas por "Plaza Catedral"

• Mejor actor: Fernando Xavier de Casta por "Plaza Catedral"