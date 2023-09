Cinta Sobreviviendo a mis XV defiende el respeto en la comedia

Memo Villegas opina que a través de la comedia se puede abordar cualquier temática, y puede llevar a la sociedad a tomar conciencia de algún problema en específico. Sin embargo, advierte que esta debe hacerse desde el respeto, para evitar dañar a los sectores menos favorecidos.

“No puedes seguir haciendo comedia del tipo ofensivo o discriminatorio, hay que darle la vuelta, porque ya no es correcto hacer comedia contra la gente desfavorecida. Hay que hacerlo al revés, así no se está yendo en contra de minorías o de gente que históricamente ha sido oprimida. Nunca hay que burlarse del oprimido”, señala en entrevista con El Sol de México.

En su carrera como actor, siempre procura seleccionar proyectos que vayan acorde a esta filosofía, y el más reciente de ellos es una cinta titulada Sobreviviendo mis XV, en la que da vida al patriarca de una familia de clase media que, tras generar una fortuna vendiendo objetos “vintage”, se mudan a una colonia acomodada.

“Tengo bastante tiempo luchando por hacer este tipo de comedia. Vamos a reírnos del que no paga impuestos, de un futbolista que cobra 600 millones de pesos y que pide viajar en jet privado, hay que burlarse de eso. No ofendes a nadie, pero sí criticas un sistema, lo que no puedes hacer, es burlarte de alguien que no tiene para comer y mantener a su familia”, afirma el actor.

Memo señala que la industria mexicana está encaminada a ese rumbo de hacer reír desde el respeto, lo cual le parece acertado, además, hoy en día el público ya no permite que se siga utilizando el humor negro que se manejaba en las barras de comedia de la televisión o en espectáculos cómicos en décadas anteriores.

SE INSPIRA EN SU PADRE

A lo largo de su carrera, Memo Vilegas ha interpretado a distintos personajes: desde un policía en la comedia Harina, hasta un pescador en la cinta La gran seducción, o un maestro rural en el filme El último vagón.

Aunque para todos estos papeles se ha preparado leyendo el guión y adoptando la personalidad de estos hombres, en el caso de esta cinta tuvo como referencia directa las experiencias que ha tenido con su familia.

“Tengo papá y tíos, y crecí con ellos. Esa experiencia de vida me da mejores posibilidades para interpretar a un papá, estoy satisfecho con el resultado porque sí se nota. Me veo más grande y más señor, me alegra mucho como actor”, comenta al respecto.

El intérprete tomó actitudes que había visto en su hogar, lo cual le ayudó a entrar “en modo de señor”, asegura sonriente. “Consciente e inconscientemente me sentía como mi papá, sabía que mi personaje podría quejarse del aire acondicionado, como mi padre lo hace en cualquier momento o lugar, aunque ni siquiera sea perceptible, él ya se dio cuenta y empieza a toser”.

Sobreviviendo mis XV narra la historia de Danae (Berenice Jonguitud), una joven que se ve obligada a celebrar una fiesta de XV años para respetar la tradición familiar. Sin embargo, el tono de esa celebración ya no va acorde con su nuevo estilo de vida, por lo que ella hará todo por adaptar la fiesta, para encajar con sus nuevos amigos.

La película dirigida por Chava Cartas (Mirreyes Vs Godínez), cuenta también con las actuaciones de Verónica Bravo, Valeria Vera y Gerardo Taracena. Se estrena este 21 de septiembre en salas de cine, y es apta para todo público.