Cintas latinas cierran la XX edición de Macabro

En la clausura de la XX edición del Festival de Cine Macabro se presentaron las cintas Madres y Bingo infierno, que forman parte de la serie cinematográfica de terror Welcome to the Blumhouse, que está disponible en Prime Video.

La primera fue escrita por Marcella Ochoa, y la segunda cuenta con la dirección de Gigi Saúl Guerrero, quienes han destacado por su trabajo en filmes de horror. Ambas celebraron que la plataforma permita a cineastas latinos contar historias cercanas a ellos, ya que no es común en ese género ver protagonistas hispanos.

“Cuando era joven nunca vi gente que se pareciera a mí en el cine, especialmente en películas de terror, y me encantan ese tipo de citas. Es muy importante tener representación de nuestra comunidad y nuestras historias en películas”, señaló Marcella.

“Así que quería escribir un guion sobre una comunidad migrante mexicana en California en los 70, porque crecí donde mis abuelos trabajaban, ellos venían de México, y me pareció importante contar esta historia de una comunidad que nunca vemos”, agregó.

Por su parte, Gigi subrayó que la ficción sirve también como un mecanismo para hacer frente a los horrores que enfrentamos en la vida real, y a la vez abrir un debate sobre los problemas sociales.

“Qué padre que el género nos permite mostrar estas historias, pero con entretenimiento. Porque la verdad tenemos mucho terror real en las noticias y en internet, pero el género nos permite divertirnos y escapar de la realidad, y poder tener una conversación”, finalizó.

LOS PREMIADOS

La vigésima edición del festival de cine de horror se celebró por segundo año consecutivo de forma híbrida. La directora y fundadora del evento, Edna Campos, agradeció al público su preferencia.

“Hemos consolidado una vez más el éxito, y el crecimiento de un espacio que se ha convertido en uno de los más importantes para el cine de género en el mundo. Este año nos vamos con muchas satisfacciones, y nuevas ventanas para conectar con los fans del cine de terror”, expresó.

Los premios a Mejor Cortometraje Mexicano, Mejor Cortometraje Animado y Mejor Cortometraje Internacional fueron para Insolación de Rogelio Sánchez, El desfile de los ausentes de Marcos Almada y Myosotis de Felix Dobaire.

Las cintas Nocturna lado A y Nocturna lado B del argentino Gonzalo Calzada fueron galardonadas como Mejor Largometraje Iberoamericano, mientras que el Mejor Largometraje Internacional fue para Benny loves you de Karol Holt.

El brasileño Rodrigo Aragao fue reconocido como Mejor Director por Cementerio de almas perdidas, y las menciones honoríficas fueron para Mírame de Pavel Cantú, The old ways de Christopher Alender, La boca del diablo de Gabriela García y The expected de Carolina Sanvik.