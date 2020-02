Claudio Yarto llegó a la ciudad

El famoso frontman de la agrupación noventera Caló eligió a Querétaro como destino del nuevo proyecto en el que invitará a compañeros de la escena musical a subirse al escenario, y de manera relajada “aventarse un palomazo”.

“Yo siempre dije que si no regresaba a un lugar a la altura del mercado, no le iba a entrar y en verdad me aguanté tanto, hasta que surge esta oportunidad y nos ponen en el mejor escenario”, dijo recordando el estadio Corregidora, donde de la mano de Bobo Producciones formó parte del 90s Pop Tour, con el que compartió 13 fechas al lado de agrupaciones como Kabah, OV7, JNS y Magneto, entre otras.

Gossip Carlos Sadness viene a Querétaro

Al ser cuestionado sobre la fórmula para mantener el éxito, Yarto asegura que no existe tal; “nada más hay que estar atentos”, dice en el tono de la famosa canción de rap y asegura que la clave es poner atención a lo que hay alrededor.

“Hoy en día los muchachos van tan rápido, les pasan tantas cosas por enfrente y una información de diez segundos ya les aburrió, entonces no se dan cuenta de lo que está ahí; ven tanto que se abruman”, explica.

Gossip Elsa y Elmar en íntimo con Querétaro

Por ello se dice afortunado de ser análogo, ya que aunque conoce el proceso digital que va velozmente, se da el tiempo para analizar, razón por la cual eligió el centro de espectáculos “El ring” que se inaugurará este 14 de febrero para materializar los “palomazos”.

Se trata de un escenario que permite el contacto con el público de una forma más íntima y cercana, en el que podrán recordar sus mejores canciones y hasta cantar temas favoritos, aunque se hayan hecho famosos en la voz de otros artistas.

Gossip Centavrus viene a Querétaro

“El próximo sábado vienen los líderes de Ragazzi y el Círculo –Miguel, el cantante y Pato, el compositor– (Leader’s night), el 21 viene Pichardo de Moenia y parecer ser que Kalimba llegará en marzo, voy a tener a Reily y estoy buscando a mi compadre de Reik para que le regale a su gente cinco rolas, para también apoyarnos como artistas”, detalla.

Con respecto al poder de convocatoria tanto de él como de los artistas que invita al escenario asegura que más allá de la nostalgia su fuerza se debe a que realmente se trata de líderes que protagonizan los playlist de la gente. “No importa si tienen un éxito en el radio o no”.

Gossip Silvina Moreno, del ‘Sofá’ a Querétaro

Finalmente celebra el mantenerse en el gusto del público y seguir vigente a pesar del tiempo y del paso de las generaciones, pero asegura que no es algo gratuito. “Llega la gente a pedirme una foto y ahí estoy e incluso me dicen: ‘mándale un saludo a mi jefa que está enamorada de ti o a mi abuelita’, y lo hago porque tengo fans con credencial del Inapan y con cartilla de vacunación”, ironiza.