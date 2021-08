Con su música, Ceci Bastida retrata las historias de la frontera norte

Mudarse de Tijuana a Los Ángeles fue sólo un cruce de frontera, pero para Ceci Bastida significó un duro comienzo. Hace 16 años llegó a buscar oportunidades con disqueras para promover su trabajo como cantante y se encontró con el obstáculo de hacer música en español, pues entonces no era del todo atractiva.

“Me decían ‘no sé dónde ponerte, musicalmente no me suena mexicano porque no es mariachi, es alternativo, sólo que en español’ y me costó trabajo encontrar un lugar”, recuerda la rockera que se popularizó como integrante de Tijuana No!

“Ahora es común escuchar en la radio estadounidense una canción en español, la mayoría es reguetón, pero será lindo ver cómo se abre a otros géneros”, dice a El Sol de México.

Retratar la vida fronteriza es una constante en su música. "Quizá porque crecí en una zona que se llama Playa de Tijuana, pegada al muro. Quizá también porque fui parte de Tijuana No!, un grupo que habla de los problemas de México, donde la migración siempre estuvo presente. O porque me vine a Estados Unidos, es algo que traigo y que no puedo ignorar”.

Por eso cuando en octubre de 2018 la policía mexicana enfrentó a un grupo de centroamericanos para impedir su paso hacia EU, se sintió decepcionada. “Ver la respuesta negativa, supuestamente porque esas personas venían a invadir nuestro país me pareció triste y me inspiró a crear una canción que reflexionara sobre eso, no sólo en México, en el mundo”.

Esa canción es Corre, su nuevo sencillo, con la colaboración de Tamer Nafar, hip hopero palestino. “Me pareció muy acertado colaborar con él porque también se encuentra en un país con una frontera donde el cruce libre con Israel es complicado, su historia es similar a la que yo viví durante muchos años en Tijuana”.

Corre formará parte del nuevo disco que la cantante lanzará a inicios del 2022. Antes planea estrenar un nuevo sencillo en el otoño