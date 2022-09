Conciertos imperdibles del mes patrio

El mes de las fiestas patrias llega cargado no sólo de música regional mexicana, sino también de rock, rap e incluso temas en Inglés. Por eso, estos son los conciertos imperdibles del mes de septiembre, en los que el Auditorio Josefa Ortíz de Dominguez, el Palenque Ecocentro, Teatro Metropolitano, la Glotonería y varias plazas y jardines públicos serán sedes de múltiples conciertos.

Y para que no te pierdas ninguno de estos espectáculos, aquí te dejamos la información necesaria sobre fechas, costos y puntos de venta para que adquieras tus boletos y disfrutes a tus artistas preferidos. ¡Presta atención pues muchos de estos espectáculos serán gratuitos!

Simpson Ahuevo / 9 de septiembre

El más próximo en presentarse es el rapero Jorge Alberto Beltrán Robles, mejor conocido como Simpson Ahuevo, quien recientemente inició su gira Bien Acá Tour en la que contempla llegar a Querétaro el próximo 9 de septiembre (20:00 horas). Se presentará en Sala Arpa (C. 5 de Mayo 58, Centro). Los boletos están disponibles en arema.mx con un costo general de 450 pesos y 850 pesos que incluye meet and greet.

Foto: Cortesía | @simpsonahuevo

Lila Downs / 10 de septiembre

El 10 de septiembre también tendremos una noche llena de toques mexicanos con el concierto que Lila Downs ofrecerá en el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez (21:00 horas). La compositora e intérprete mexicana llegará a la ciudad debido a su Volver Tour 2022, con el que se reencuentra con sus fans para revivir algunos de sus más grandes éxitos.

Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma Superboletos con costos que van desde los 690 pesos hasta los 1,495 pesos en zona diamante.

The Beatles Sinfónico / 11 de septiembre

Los mejores temas de la banda británica The Beatles volverán a tocarse a cargo de Grupo Morsa y la Orquesta Iberoamericana, quienes ofrecerán el concierto “The Beatles Sinfónico” el 11 de septiembre en el Teatro Metropolitano (18:00 horas). No te pierdas la oportunidad de escuchar Let it be, Yesterday y otros temas emblemáticos de la agrupación más famosa del mundo. Los boletos tienen un costo de 575 pesos en zona diamante y pueden adquirirse a través de Superboletos.

La Internacional Sonora Santanera / 12 de septiembre

La música tropical de La Internacional Sonora Santanera sonará en el Jardín Corregidora el próximo 12 de septiembre (19:00 horas) como parte del cartel con el que el Gobierno del Estado de Querétaro celebrará las fiestas patrias. Después de esta agrupación tocará en el mismo jardín La Sonora Dinamita. El acceso será libre.

Enrique Guzmán / 13 septiembre

De igual forma en el Jardín Corregidora se presentará Enrique Guzmán para interpretar sus más grandes éxitos como “El rock de la cárcel”, el acceso igualmente será gratuito debido a que forma parte del cartel musical de las fiestas patrias.

Foto: Cortesía | @EnriqueGuzman

El Tri / 14 de septiembre

También Alex Lora formará parte de las celebraciones de las fiestas patrias en la ciudad, y debido a esto El Tri se presentará el 14 de septiembre en la explanada del Centro de Congresos (20:00 horas) donde los fans de esta banda de culto cantarán a todo pulmón Oye cantinero, Triste canción de amor, Las piedras rodantes, entre otras. El acceso será gratuito.

Alberto Águila / 15 de septiembre

¡Y para recordar al divo de Juárez! El 15 de septiembre tendremos la música de Alberto Águila “La voz gemela del divo”, quien interpretará en Plaza de Armas (23:00 Horas) los grandes temas de nuestro querido Juan Gabriel, uno de los intérpretes y compositores más queridos en nuestro país. El acceso será gratuito.

Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro

La Original Banda Limón / 15 de septiembre

Como en toda noche Mexicana, no podía faltar la música grupera, por lo que el 15 de septiembre La Original Banda Limón también se presentará en el Jardín Corregidora (23:30 horas). El Acceso será gratuito debido a que la agrupación forma parte del cartel con el que se celebrarán las fiestas patrias en Querétaro.

We will rock Jude / 17 de septiembre

Con la gira “We Will Rock Jude” no sólo se recordarán los grandes éxitos de The Beatles, sino también los de Queen, todos interpretados por Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega. La cita es el 17 de septiembre en el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez (20:30 horas). Los boletos ya están disponibles en la plataforma arema.mx con costos que van desde los 350 hasta los 690 pesos.

Hanson / 29 de septiembre

La icónica banda de rock-pop, Hanson también se presentará en Querétaro con su gira mundial Red Green Blue Tour 2022, con la que celebran 30 años de carrera músical. Los músicos llegarán a la ciudad el 29 de septiembre para presentarse en el Teatro Metropolitano (21:00 horas). Los boletos están disponibles a través de Eticket, con precios que van desde los 690 pesos hasta los 1,490 pesos.

En esta gira mundial Hanson recordará sus grandes éxitos como MMMBop, pero también promocionarán los temas de su último disco llamado igualmente Red Green Blue compuesto por los tres proyectos de cada uno de los integrantes como solistas.

Foto: Cortesía | Jonathan Weiner