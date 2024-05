Concluye la Feria de Pedro Escobedo con la asistencia de 21 mil personas

La Feria del Grano y la Cantera Pedro Escobedo 2024 llegó a su término este fin de semana, con la asistencia de más de 21 mil personas que se dieron cita para disfrutar de diversas actividades culturales y artísticas.

El día viernes se presentó en el teatro del pueblo, el grupo sanjuanense "Yony y Sus Elegidos", quienes interpretaron los éxitos que los caracterizan en el género norteño banda, para después dar paso a La Arrolladora Banda El Limón, que hizo vibrar a la multitud.

El día sábado, el punto culminante de la feria fue la presentación de "La Banda Cuisillos", que cautivó a más de 21 mil espectadores con un espectáculo inolvidable, donde todos disfrutaron y cantaron al ritmo de sus éxitos.

La banda presentó un gran espectáculo ante 20 mil personas que corearon canciones como "Mil heridas", "Ya no me mires así", "A veces lloró", "Vanidosa", "No se lo digas a ella" y "Aunque me digas adiós".

Finalmente, el día domingo, "Marco Flores y La Número 1 Banda Jerez" cerró la feria con una presentación llena de baile y diversión, al ritmo de sus éxitos "Por una lágrima", "Atentamente tu papá" y "El gallito", entre otros.

La gente estuvo tomándose fotos con sus artistas favoritos, coreando sus canciones favoritas y disfrutando de las actividades que, en una semana, el municipio de Pedro Escobedo ofreció a los asistentes.