Conmocionado Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia habla sobre la muerte de Julián Figueroa

Lamentablemente, el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y del cantante Joan Sebastian,(1951 – 2015) ha causado fuerte indignación entre el medio artístico y muchos han enviado sus muestras de cariño y apoyo moral a la actriz puertorriqueña. Marco Chacón, no ha sido la excepción, quien desde hace más de 25 años ha vivido a lado de Maribel Guardia y ha expresado su sentir a esta situación.

Fue así cuando el abogado especialista en temas de entretenimiento y propiedad intelectual, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue abordado por un grupo de reporteros de distintos medios y declaró que estaba conmocionado ante esta lamentable noticia.

En el video, se observa que Marco Chacón, quien se consideraba un segundo padre de Julián Figueroa, aún no podía dar crédito a este hecho tan triste para la familia.

“En lo personal no me cae el veinte, no he dormido, pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono. Es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir. No estoy bien, no me fluyen las palabras. Estoy con él desde los dos años y lo he acompañado en todas las etapas de su vida y pues en una locura se nos adelanta tan joven,” declaró.

Fue la actual pareja de Maribel Guardia quien tuvo que darle la noticia. Dijo que esperó a que su esposa saliera del teatro y fuera a cenar en lo que se arreglaban un poco las cosas en la casa.

“Le di la noticia de camino y la verdad ella no está muy bien, está muy mal, destrozada”, dijo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo