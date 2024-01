Continúa el pleito entre Nicky Minaj y Megan Thee Stallion

¡Continúa el drama en el mundo del rap! La disputa entre Nicky Minaj y Megan Thee Stallion continúa y ahora los usuarios se han sumado con el hashtag “#QueenOfRape”.

Desde hace dos días se ha escuchado sobre el pleito entre las cantantes de rap, Nicki Minaj y Megan Thee Stallion, principalmente por los comentarios que Minaj ha estado realizando a través de su cuenta de X.

OMG!

Todo comenzó tras el lanzamiento del sencillo “HISS” de Megan Thee Stallion, en el cual señala a las personas que han hablado mal sobre ella pero también sobre diferentes aspectos de su vida.

De forma directa, la rapera originaria de Texas nunca mencionó a la intérprete de “Starships”; no obstante, Nicki Minaj asumió que la frase “estas perras no están enojadas con Megan, están enojadas con la Ley Megan” era una indirecta hacia ella por el caso de su esposo.

Minaj se encuentra casada con Kenneth Petty, quien en 1994 fue acusado por el delito de violación de primer grado y posteriormente estuvo en la cárcel por asesinato. Debido a los antecedentes de Petty, Minaj recibió diversas críticas por su relación, a lo que ella defendió a su pareja al señalar que los sucesos ocurrieron hace más de 15 años y que no todo había acontecido como se creía; no obstante, en 2021 la pareja fue demandada por la víctima por acoso e intimidación, ya que presuntamente intentaron comprar su silencio.

En 2022 el esposo de Minaj sería condenado a libertad condicional, arresto domiciliario y debía pagar una multa de 55 mil dólares por lo haberse registrado como un agresor sexual al momento de haberse mudado al estado de California en 2019. Este requisito se implementa gracias a la Ley Megan (la cual es señalada en el sencillo de Thee Stallion), la cual brinda a la población sobre el paradero de los agresores dentro del estado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En relación con el pleito entre las artistas, Minaj lanzará una canción en “réplica” a Megan llamada “Big Foot” y, además, indicó que si Megan Thee Stallion sale a declarar respecto el sencillo, ella tiene preparadas otras cinco canciones con todos sus “trapos sucios”.

En el hashtag que los usuarios hicieron viral, critican a Minaj por ser una “manipuladora”, ya que no es la primera vez que comienza una disputa a través de las redes sociales y con una rapera emergente. “¿Recuerdan cuando Nicki le dio like a tweets que le tiraban indirectas a Cardi B, les quitó el like y luego dijo que ella nunca había hecho tal cosa solo para hacer ver a Cardi como una loca? Es una manipuladora”, señaló un usuario. “Si vamos a cancelar a Nicki, también recordemos que ella se puso del lado de Jesy Nelson cuando le estuvo tirando odio a sus ex compañeras de banda cuando ni siquiera era su conflicto. Siempre con Megan”, señaló otro.