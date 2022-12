Coque Muñiz y Carlos Cuevas cierran el 2022 con su presentación La última y nos vamos

Como “hermanos del camino”, Jorge Coque Muñiz y Carlos Cuevas compartirán con su público las últimas horas de este año y darán la bienvenida al siguiente en su ya tradicional show, titulado La última y nos vamos, bajo la producción de Carlos Cuevas Jr.

Con un aforo para 500 personas, el dueto se presentará en un salón ubicado en Bahía de Santa Bárbara 49, colonia Anzures.

Gossip Daniel Boaventura desata suspiros en concierto

Coque Muñiz adelantó que su repertorio abarcará su etapa de baladista con temas como La otra parte de ti, No prometas lo que no será y Casi siempre estoy pensando en ti, más una selección de boleros que ha grabado bajo el concepto de Serenata, en la que incluirá algunos temas que son conocidos en voz de su padre. Marco Antonio Muñiz.

Por su parte, Carlos Cuevas preparó un repertorio de clásicos como Perdón, Nosotros, Usted, Sin ti y su emblemático tema Un bolero; además, interpretarán a dueto algunas canciones como Por amor soy de ti, conocida en voz de Marco Antonio Muñiz, El lujo de México.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“En este show las familias podrán traer a sus hijos. Es importante para nosotros verlos con ellos. Hay una gran pista de baile en la que las parejas van a sacar chispas”, señaló Carlos Cuevas.

Tras agradecer la oportunidad de trabajar juntos, Coque Muñiz destacó que cada año, por su cuenta ambos realizan presentaciones individuales. “Y cuando vamos los dos, no nos fallamos. El cantar ya es para nosotros un gusto, un gran honor estar frente al público, nosotros no pensamos en el retiro, más bien esperemos que no se cansen de nosotros, es lo que hay que esperar, que se alargue y nos sigan contratando”.