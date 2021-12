Creadores de memes responden por qué el público los ama

Hay quien pasó del "godinato" a la creación de contenidos, otros emplean los memes como una actividad alterna. Esta forma de humor es parte de la cultura mexicana, pues nos ha ayudado a sobrellevar los malos tragos, gracias al humor pícaro que nos distingue. Así lo considera Jesús Caudillo, creador digital y fundador del Festival Internacional del Meme (FIMEME), que se celebrará de manera híbrida el 10 y 11 de diciembre.

“Es una expresión de inteligencia colectiva, su poder está en que puede sintetizar, es una pieza de comunicación simple, accesible. Ahí está su poder, los mexicanos nos reímos de todo y todos, y los memes se ajustan muy bien a nuestra cultura”, dice a El Sol de México.

El también creador del proyecto Memestroika subrayó que en los últimos años, los memes se convirtieron en un bálsamo para encontrar un poco de alegría en medio del dolor.

Sin embargo, cuando hay una tragedia que cobra vidas humanas, hay una línea que no se debe cruzar, pues forma parte de la responsabilidad que conlleva tener una comunidad tan grande en las redes.

Francisco Austria, creador de la página Metro Tacubaya y nominado en los Meme Awards como Memero con la Mejor Comunidad, detalló que si puede aprovechar sus plataformas para hacer servicio social y ayudar a los demás, es válido hacer un poco de lado las risas.

"La gente que nos sigue sabe cuándo hacemos humor, y cuando es labor de noticias. Lo que pasó en el Metro (el derrumbe en la estación Olivos), por ejemplo, fue una tragedia, no era momento para hacer un meme. Algunas cuentas lo hicieron, o la misma gente, pero hay que tener este sentido humano y decir ‘no es el momento’".

Y ante la pregunta que seguramente más de uno se hace, ¿de qué vive un memero?, Carlos Tapia, el creador de Lo que callamos los Godinez, una cuenta que rebasa los cuatro millones de seguidores en Facebook, afirma que el crecimiento de su comunidad le ha permitido vivir de esa actividad. Su jornada laboral no tiene hora de principio, ni fin, y procura tener a la mano una aplicación o un pizarrón, para anotar sus ideas. Dejó la vida Godín para dedicarse a los memes y se siente orgulloso de la comunidad que ha construido a lo largo de casi 10 años.

"No tengo horario definido, en la noche me llega la creatividad, ya que estoy relajado, sin preocupaciones. Hoy me empujaron en el Metro, me regañaron en la junta, se me olvidó pagar la tanda, se me regó el caldo de pollo en la mochila. Es un 24/7, si me llega a la mente un meme, lo anoto", señaló.

¿De qué trata FIMEME?

Las actividades comienzan vía streaming el 10 de diciembre, con conferencias sobre la filosofía del meme; y el 11 de diciembre llegan al Centro Cultural Juan Rulfo (Campana 59, Insurgentes Mixcoac), ambos con un costo de 50 pesos, con los paneles ¿Cómo crear contenido viral desde cero?, ¿Cómo comer una naranjada?, Chairos contra Derechairos: El papel de los memes en la política, El arte de las memegrafías, y Moneros contra Memeros.

"Es increíble, el que haya un festival de memes y nos tomen en cuenta, vamos a tener un reconocimiento a nivel local con las comunicaciones digitales de esta era", dice Isbóset, administrador de la cuenta Simpsonito.

Al finalizar se celebrará la primera entrega de los Meme Awards, que reconocerán lo mejor de internet este año. Algunos de los invitados son Chica Yeyé, Los Románticos Pendejos, el Instituto Nacional de Bellos Memes, Simpsonito, Memegrafías, Comentarios de Señores Románticos, Chavo del Toro, Instituto del Meme Electoral y Monero Alarcón.

“Todos ellos son creadores digitales son, desde mi punto de vista, unos genios, el contenido que generan se viraliza, y lo que queremos es reconocer y fomentar esta labor”, finalizó Jesús.