¿Cuál fue el último lanzamiento musical de Maná?

Nos encontramos a dos días de que el público queretano se encuentre con Maná en el Autódromo de Querétaro con la gira “México Lindo Y Querido 2024”, y es posible que algún melómano necesite que se le refresque la memoria sobre la música que pudiera presentar la banda este jueves en la capital.

Si bien, Maná no se ha tomado un descanso de la música ni los escenarios, su último proyecto sonoro fue publicado en el 2015 bajo el título “Cama Incendiada”. Dicho álbum fue el regreso de la banda al sonido latinoamericano que los caracterizaba en sus inicios y posee influencias del funk y reggae.

En su tracklist integra un cover de la rola de Los tigres del norte, “Somos más americanos”, con el que manifestaban su solidaridad con las personas que cruzaban ilegalmente la frontera de México-Estados Unidos. A su vez, su primer sencillo “Mi verdad” consistió en una colaboración con la cantante colombiana, Shakira.

En México, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, y otros países de Latinoamérica, obtuvo el primer lugar en ventas físicas y digitales, figurando así en la lista de Billboard para álbumes latinos.

No obstante, la ausencia de “nuevo material” no significa que la banda no ha estado trabajando en nuevos proyectos. Tan solo de momento se encuentran afinando los últimos detalles para “Noches de cantina”, un disco en el que el grupo reinterpreta algunos de temas más exitosos de la mano de sus amigos de la industria.

En una entrevista con El Sol de México, Alex González, baterista del grupo, compartió que la idea se le ocurrió a Fher Olvera (vocalista), desde el 2018, luego de que recibieran el reconocimiento a Persona del Año en los Latin Grammy y varios de sus colegas los homenajearan con sus propias versiones de las canciones de la banda.

A la fecha, del proyecto se han lanzado los sencillos “Eres mi religión” con Joy Huerta, “No ha parado de llover” con Sebastián Yatra, “Mariposa traicionera” con Alejandro Fernández, “El reloj cucú” con Mabel, “Rayando el sol” con Pablo Alborán, “Te lloré un río” con Christian Nodal, “Amor clandestino” con Edén Muñoz, y, el más reciente, “Ojalá pudiera borrarte” con Marco Antonio Solís.

De acuerdo con el baterista, este proyecto también representa una nueva oportunidad para darle un “nuevo aire” a estos temas a la vez de ser una forma de introducir su música con las nuevas generaciones. “Es extraño que haya una generación que se perdió ese proceso de escuchar el disco de principio a fin, de tener físicamente el arte, tener las fotos, leer las letras de las canciones y los créditos de quiénes la grabaron. Pero también hay una generación que sí lo vivió, y sigue consumiendo música así”, expresó.

De igual manera, el artista compartió que la banda ya se encuentra trabajando en nueva música, misma que estará inspirada en situaciones sociales que han marcado a México y América Latina. “En vez de quejarnos, también tenemos la forma de corregir las cosas, muchas cosas no están en nuestras manos porque dependen del gobierno, pero como sociedad también podemos exigir cambios y cosas para el bienestar social y de nuestro país”, enfatizó.

Alex comentó que de momento no tienen claro si se tratará de un nuevo disco o solamente sencillos, pero es una garantía que el público recibirá nueva música próximamente.

Maná estará en Querétaro este 24 de octubre a las 21:00 horas en el Autódromo de Querétaro. Los boletos se encuentran a la venta en la plataforma eticket.mx y los precios oscilan entre los 985 y 4 mil 164 pesos, ya con cargos por servicio.