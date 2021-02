Daft Punk se separa tras 28 años de carrera

Este lunes el mundo de la música se enteró de una noticia devastadora.

Daft Punk, uno de los duetos más exitosos y reconocidos en el mundo de la música, anunció su separación luego de 28 años de trayectoria

La noticia la revelaron a través de un video llamado “Epílogo” de 8 minutos que fue publicado en su canal oficial deYouTube, en el cual aparece el mensaje "1993-2021" y utiliza imágenes de su película de 2006 "Electroma"; la publicista de la banda, Kathryn Frazier, confirmó la noticia. Doble Vía

Con una historia de 28 años, el dúo formado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo decidió tomar caminos separados, el anunció tomó por sorpresa a sus millones de fans en todo el mundo, ya que se rumoraba su reaparición con nueva música.

La agrupación se formó en Francia en 1993 y se caracterizaba por el uso de trajes de robot, su legado musical da inicio con “Homework” lanzado en 1997, posteriormente publicaron “Discovery” en 2001, “Human After All” en 2005 y “Random Access Memories” en 2013.

“Get Lucky”, “Around the World”, “Da Funk” y “One More Time” son algunos de sus mejores canciones en la época reciente, ordas de fanáticos acudían a sus conciertos llenos de espectaculares efectos visuales. Me: El 2021 no puede ser tan malo como el 2020.

2021: Daft Punk anuncia su separación.

Also me: pic.twitter.com/Tlle4s89of — 𝓔𝓵 𝓚𝓮𝓿𝓲𝓷 (@kevxnescutia) February 22, 2021

Además, el grupo tenía más de una década sin realizar una gira... de hecho, se esperaba que participaran junto a The Weekend en el medio tiempo del Super Bowl LV, pero no fue así y el artista canadiense se presentó en solitario.

El grupo también incursionó en la música de las películas de Hollywood, siendo Tron su trabajo más reconocido en este ámbito.

Así reaccionaron las redes...

Como era de esperarse las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, los fans han enviado mensajes de lamentación y deseos de buena suerte, calificando al grupo con el título de "Leyenda".

En Twitter, algunas tendencias se crearon como reacción a esta noticia, desde el "Sálganse de Twitter", #DaftPunk, Random Access Memories o One More Time.

Ahora sólo queda esperar la propuesta musical que ambos artistas estén preparando ya en solitario, lo cierto es que dejaron una huella indeleble en la escena house y dance que perdurará para la eternidad.