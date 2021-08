Daniel Elbittar combina la actuación y el canto en “La desalmada”

A través de un intenso aprendizaje previo, el actor Daniel Elbittar logró incorporarse a la telenovela La desalmada. El venezolano tuvo que aprender varias disciplinas como montar a caballo, manejar armas y colocar explosivos; en su papel como César Franco llega a la historia con el fin de acabar con el antagonista Eduardo Santamarina, quien interpreta a Octavio Toscano.

“César llega a la vida de los personajes principales para hacer el triángulo amoroso, aunque su principal objetivo es Octavio Toscano porque busca hacer justicia por su propia mano, al tener conocimiento que su esposa e hija murieron por su culpa”, narra en entrevista con El Sol de México.

Daniel dice que, “el hecho de buscar venganza contra otra persona, no quiere decir que César sea villano, aunque sus acciones lo delatan como tal. Y su objetivo de hacer justicia es su pase automático para acercarse a Fernanda; (interpretada por Livia Brito) quienes persiguen lo mismo”.

Confiesa que se siente privilegiado por trabajar en esta producción que ha alcanzado importantes niveles de audiencia.

“Es interesante saber que en la empresa Televisa no había un rating similar desde 2012 a las 21:30 horas. Entonces tener la oportunidad de entrar en un proyecto de estos que está con cuatro millones de audiencia es un honor. Es una gran responsabilidad, un compromiso y ganas de hacer cada día mejor mi trabajo, porque ya tienes el cariño y apoyo de la gente. Es muy divertido porque mi personaje salió desde la semana pasada y ya me identifican en el súper como César y me preguntan si me voy a vengar de Octavio”.

El también cantante comenta que anteriormente grabó una canción a lado de Espinoza Paz y Nacho titulada Qué es el amor, la cual hasta el momento tiene más de 20 millones de reproducciones en YouTube, y se congratula que el tema central Mi venganza, de la telenovela, sea interpretado por el sinaloense.

“Es increíble encontrarme con mi amigo Espinoza Paz en la novela, aparte ya tuve la oportunidad de hacer varias escenas con él y estuvo divertido. Somos buenos amigos y nos llevamos bien, todo fluye bien entre nosotros”.

En octubre próximo Elbittar lanzará en las plataformas digitales de música el tema Y si me enamoro que interpreta a dueto con su paisano Carlos Baute, en sonido balada urbana.