Daniela Romo está lista para hacer maldades en la telenovela Amor amargo

Su larga trayectoria avala a Daniela Romo como primera actriz. Aunque reconoce que no es algo que a ella se le ocurrió. “Yo no me he puesto ese título, pero cumplí 53 años de trabajo, he hecho teatro, cine, televisión, radionovelas, fotonovelas, estoy en la industria de la música, son muchos años”, aseguró en entrevista con El Sol de México.

Regresa a la pantalla chica como antagonista en Amor amargo, en la que además de dar vida a Leonor San José, interpreta el tema de la telenovela, del cual es coautora.

“He entregado mi vida al entretenimiento. Empecé donde tenía que empezar y ahorita estoy en donde afortunadamente estoy. Los títulos no sé cómo se ganan, pero lo que sé es que el gusto del público, el aplauso, la aceptación me llena y me hace ser una actriz, cantante, feliz”, declaró tras la presentación de la telenovela producida por Pedro Ortiz de Pinedo.

Confirmó su recuperación tras una caída. “Soy un ser humano, en cualquier momento me puedo lastimar, romper un hueso, nos pasan cosas como a cualquiera. Con mi cáncer todo mundo quería saber y yo decía ¿por qué? no quiero estar informando, ya saldré; y salí avante. Ahora no pasa nada, aquí estoy grabando y agradecida por estar aquí”.

La artista será matriarca de una empresa de cacao en esta historia “que tiene una trama bella, poderosa, fuerte, espero que los cautive y les llene de muchas cosas, sobre todo a las señoras fans de las telenovelas”.

Mantiene el deseo de volver al teatro, pero ante la ausencia de la fallecida productora Tina Galindo, quien estaba al frente de sus proyectos, se toma tiempo para elegir algún proyecto. “La que me hacía todo, ya no está, y ahorita estoy dedicada a la novela, para enfocarme en el teatro siempre habrá tiempo y ganas.

“Ahorita realmente no estoy pensando en el teatro, aunque tengo varias obras de drama que me han hecho llegar, para un futuro veré cuál montamos, y ya estoy en un momento de mi vida en que para qué pienso lo que haré después, si uno nunca sabe qué va a pasar mañana”.