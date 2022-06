De actriz a escritora, Diana Bovio alista su primer guión de cine

En los poco más de diez años que lleva dedicándose a la actuación, a Diana Bovio se le ha despertado la curiosidad por explorar otras áreas del quehacer cinematográfico. Hoy está lista para incursionar en otras áreas, y ya prepara su primer guión de ficción.

"Me gusta escribir, aunque me cuesta mucho. Creo que es la disciplina más complicada de esta industria, hacer guiones e historias, pero estoy en eso. Me apoyo en gente que conozco, que admiro y son muy talentosos. Me gusta mucho la idea de contar un poco mi historia", contó en entrevista con El Sol de México.

Diana se dijo orgullosa y bendecida con todos sus logros, pues todavía recuerda hace 11 años, cuando desde su natal Monterrey soñaba con llegar a la Ciudad de México y convertirse en actriz, y hoy ha visto con gusto cómo se le han facilitado sus metas.

Uno de los sueños que recientemente cumplió fue actuar al lado de Joaquín Cosío, con quien comparte créditos en la cinta Lecciones para canallas, la cual se presentó como parte de la programación del 37° Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Se trata de una comedia, dirigida por Gustavo Moheno, y co escrita por Ángel Pulido, que sigue los pasos de Marisela y Barry, una pareja de estafadores profesionales, cuyas vidas cambian cuando la hija perdida de éste último regresa de forma inesperada.

Diana explora su lado más sensual con este proyecto, algo que considera una forma de resaltar las distintas facetas de la mujer.

"Me gusta ponerla ahí afuera, porque me agrada este mensaje de si una mujer puede ser sensual, inteligente, talentosa, y todo lo que ella quiera ser. Un poco quitarle el poder a la sensualidad para que se vuelva una fortaleza tuya, y nadie te juzgue o te encasille por eso".

La artista agregó que las escenas donde su personaje sufre de acoso, deben verse como un espejo de la realidad, que lejos de incomodar inviten a la reflexión.

"Es importante que el cine refleje estas situaciones incómodas, y a pesar de que aquí es una comedia y a la gente le puede parecer gracioso, el contraste de mi personaje te pone a pensar por qué te ríes y por qué te identificas con eso", dijo la actriz de Mirreyes .

Lecciones para canallas cuenta también con las actuaciones de Danae Reynaud y Karina Gidi, tendrá su estreno comercial en cines en el mes de septiembre.