De modelo a corresponsal de guerra de Ucrania: la historia de Vasilisa Stepanenko

Poco antes de la invasión de Rusia a su país, la joven ucraniana Vasilisa Stepanenko era modelo y a sus 22 años había comenzado a trabajar como reportera de un canal local para el que informaba sobre temas misceláneos con la ilusión de crecer en el medio periodístico, consciente de que tomaría tiempo y esfuerzo, como se puede ver en su cuenta de Instagram @vasilisastepanenko.

Sin embargo, con la invasión de las tropas rusas en febrero de 2022, su carrera dio un despunte vertiginoso y, apenas un mes después, comenzó a trabajar como productora de video freelancer para la agencia de noticias estadounidense The Associated Press.

Desde entonces ha reporteado las atrocidades de la guerra en Ucrania, logrando que su trabajo como productora formara parte del documental “20 días en Mariupol”, dirigido por el corresponsal de guerra Mstyslav Chernov, que en 2023 ganó el Oscar a Mejor Largometraje Documental.

Celebridades Chiquis Rivera abre su corazón en serie documental

“Tengo 24 años y me gustaría tener una mejor vida: seguir estudiando, salir de fiesta y estar con mis amigas. Pero no tengo tiempo para eso, porque mi trabajo ahora es hacer todo lo posible para mostrarle al mundo lo que nos está sucediendo.

“Esa es ahora mi vida, y no sólo la mía, sino la de todos los ucranianos, muchos de los cuales están en el frente de batalla justo ahora”, dijo Stepanenko, durante su presentación en Hay Festival de Querétaro, donde compartió su experiencia ante las consecuencias de uno de los conflictos bélicos más importantes de lo que va de nuestro siglo.

Puede interesarte: Con los documentales “Green Porno” y “Mammas”, Isabella Rossellini hace valer su voz

Entrevistada por el periodista de la BBC Daniel Pardo, Stepanenko, habló del impacto de su trabajo, por el que ha recibido varios reconocimientos, entre ellos un Premio Pulitzer, además de que le ha permitido viajar por el mundo para exponer lo que representan los conflictos armados en las vidas de las personas.

“Hoy la gente puede entender lo que pasó, pero antes había tantas ciudades ucranianas en una gran destrucción, y no había ninguna unión. Entonces, nunca sabremos qué le pasó a su gente. Es tan importante la misión de los periodistas, no sólo se trata de datos, yo sigo creyendo que como periodistas, podemos cambiar el mundo”, dijo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Tras reconocer que ha experimentado frustraciones al ver que la guerra no termina, Vasilisa Stepanenko, reveló al público un consejo para escribir o editar cualquier historia. “El amor es lo que me ayudó a sobrevivir en este mundo, porque fue en la guerra donde me enamoré, en medio de este desastre. También porque he sentido que he sobrevivido porque tengo esta película en mi corazón”, finalizó.

El filme “20 días en Mariupol”, se exhibirá el 10 de septiembre, a las 18:00 horas en el Museo Memoria y Tolerancia, de la Ciudad de México, con la presencia de la periodista.