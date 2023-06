Denferme no es ser explosiva, sostiene Marie Claire tras ser expulsada de La Casa de los Famosos

FOTOS CORTESÍA TELEVISAUNIVISION//PR PAOLA GARCÍA

Marie Claire Harp, la primera concursante eliminada del reality show La casa de los famosos se declara como una mujer que sabe defenderse, es frontal, pero asegura que no tiene mal carácter.

“Habrá algunos televidentes que sí captaron que una vez estaba afuera del vestidor y empecé a escuchar que algunos hablaban mal de mí; y ponían en tela de juicio mi moral por qué decidí dormir con Jorge en la misma cama.

“Simplemente al oírlos los enfrenté y dije que mi moral como mujer no era discutible y no negociable. Acepté eso porque confío en mí, confío en mi pareja y le dije a Ferka, tranquila ese hombre no te lo va a quitar nadie”.

La conductora del canal Bandamax aclara que no es “una mujer altanera” y que siempre respetó a sus compañeros. “Soy susceptible y cuando hay que enfrentar a la gente lo hago porque yo soy confrontativa para decirles lo que me molesta”.

Marie Claire, quien permaneció cinco días aislada en un hotel antes de entrar a La casa de los famosos, donde sólo logro estar una semana, dijo que “reconozco que Poncho (De Nigris) fue quien se encargó de regar que yo tenía mal carácter. Su estrategia más que bien, sí me perjudicó y me puso el pie.

Foto: Cortesía Televisa

“Sin embargo, habrá quienes sí se lo creyeron, pero la audiencia que nos sigue 24/7, vieron cómo sucedieron realmente las cosas y aun así dentro me tildaron de explosiva, que no es sinónimo de confrontativa, por defender mi moral”.

Harp comentó durante la entrevista que ahora su tiempo lo dedicará a planear la boda con José Manuel Figueroa, quien llegará esta semana de Los Ángeles, Estados Unidos.

“El llega en las siguientes horas a México para estar a mi lado. José Manuel viene a darme amor, cariño y muchos abrazos. Lo añoraba en mis momentos difíciles. Viene a fortalecer mi mente de manera importante, lo único que espero de él es un abrazo prolongado y que me llene de besos que me diga que todo está bien, no todo fue malo como experiencia”.

La venezolana dijo que le agradece a su pareja que haya cancelado sus compromisos para venir a México, “para verme, para consolarme, apapacharme, darme ánimo y fuerza, es lo que espero de él”, reiteró.

Marie Claire dijo que si se lo pidieran, si regresaría a la casa para aclarar malos entendidos con sus compañeros.

“Estaría súper feliz de regresar. Ahorita viendo el juego, saber de la situación al 100 por ciento, si volvería y sería ahora muy divertido porque ahora sí van a conocer ese aspecto de mi personalidad que no conocieron en los primeros siete días de nuestro encierro Y, llegaría a aclarar ciertos puntos y haría las paces con ellos”.

Sus favoritos para ganar son la creadora de contenido Wendy Guevara y el conductor Paul Stanley. Además dijo que cree en la honestidad y el juego limpio de Sofía Rivera Torres, Bárbara Torres, Jorge Losa y Apio Quijano.