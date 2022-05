Depeche Mode está de luto: Fallece Andy Fletcher

Andy Fletcher, tecladista y fundador de Depeche Mode, murió ayer a los 60 años, así lo confirmó la banda a través de sus redes sociales.

Mediante un comunicado expresaron estar "conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo".

"Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba ahí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta fría", añadieron.

Asimismo, pidieron privacidad para la familia del músico en este difícil momento.

Hasta el cierre de esta edición, se desconocen las causas del fallecimiento del también bajista, productor y compositor inglés.

Andy Fletcher nació en Inglaterra el 8 de julio de 1961. Junto con Vince Clarke creó en 1976 un dueto llamado No Romance in China que no tuvo mucho éxito. Sin embargo, continúo con su exploración musical a través de French Look junto con Martin Gore, el cual posteriormente se convertiría en Composition of Sound y luego en la mítica banda de música electrónica Depeche Mode, al sumárseles David Gahan.

Desde 1997 Fletch asumió el papel de portavoz oficial de la banda, y fue considerado como un importante factor de unidad dentro de la agrupación, luego de varias crisis internas – como la adicción a las drogas del vocalista– que estuvieron a punto de causar la disolución del proyecto.





(Con información de El Sol de México)