Desafío X2 México lleva al extremo el instinto de supervivencia

Sobrevivir en algunos de los lugares más extremos de Colombia es el reto al que Fernanda Pérez Alarcón y Juan Luis Palma se enfrentan en el estreno de “Desafío X 2 México”.

El Páramo de Chingaza a cuatro mil metros de altura en la cordillera central del país sudamericano, el Cañón de Chicamocha, la humedad de la Selva de Chocó o el desierto árido de Baja Guajira son algunos de los escenarios en los que ambos protagonistas lucharán por subsistir.

“Cada uno de los lugares tuvo su propio reto, su desafío. Desde el tema del clima, de las condiciones del terreno y de la disponibilidad de recursos”, comentó en entrevista Fernanda Pérez, quien desde hace más de 10 años se dedica a la exploración, además de ser conservacionista en el Desierto de Sonora y Golfo de California.

En “Desafío X 2 México”, disponible en Max y Discovery, ambos participantes muestran sus diferentes perfiles con respecto a sus conocimientos y herramientas aprendidas para sobrevivir. Están destinados a compenetrarse, ayudarse y trabajar en equipo para así lograr salir con bien de un entorno sin comida y con un uso limitado de herramientas.

“Al ser humano cuando lo enfrentas con la naturaleza tiene dos opciones: rendirse o sobresalir. Eso es lo que hace el programa, ver cómo alguien con muy pocas herramientas logra salir adelante”, explicó por su parte Juan Luis Palma, quien dijo estar consciente del pensamiento del público sobre el apoyo que la producción pudiera brindar en los momentos más complicados.

“A la gente que dice ‘les ayudan’, yo le contestaría que si nos ayudaran no habría contenido. Es como cualquier otro entretenimiento, tiene que haber drama y acción”, comentó.

“Si nos ayudaran, entonces se vería un programa sobreactuado. Cuando me vi en la pantalla estoy con la cara hinchada, con el cansancio, sin dormir, con frío… si fuera así se acabaría el reto y eso se transmite”, agregó Fernanda Pérez, exparticipante del reality “Supervivencia al desnudo”.

Viven el programa con pasión

Para Juan Luis Palma, “Desafío X 2 México” representa una nueva aventura en su vida, llena de experiencias extremas. Desde su juventud probó la adrenalina del buceo, después recorrió varios destinos a través de la pesca.

Entre las dificultades que ha enfrentado por llevar ese estilo de vida, está la mordedura de un tiburón hace 17 años, de la que se repuso sin dejar que un hecho tan impactante como ese frenara su ritmo.

“La pasión es tan poderosa que te hace seguir adelante, no es que no haya miedo. En varios incidentes que he tenido hubiera preferido no seguir, pero no puedo, es una necesidad”, aseguró.