Desde el planeta K, llegan Los Gurlis para conquistar a los niños

Con el objetivo de llegar al público infantil con un concepto audiovisual que los ayudará a aprender y conocer un poco más el mundo, Los Gurlis llegan hasta nuestro mundo provenientes del Planeta K.

En entrevista para El Sol de México, sus creadores Ricardo Delgado ( ExSka-P y The Locos) y J.R. Iván Pozuelos nos revelaron quiénes son estos personajes que llevan por nombre Mat y Lili.

Gossip Comediantes le ponen ritmo a la pista en The Funny Dance Show

“Son unos seres muy divertidos, muy curiosos, muy simpáticos, atrevidos, muy infantiles pero a la vez adultos y vienen a la tierra porque les parece curioso cómo vivimos aquí, porque además les gusta mucho nuestra música, lo que pasa es que en su planeta la música es muy extraña y la nuestra es muy ordenada y quieren venir a vivir aquí a cantar con los niños y divertirse mucho.

Ricardo Delgado también conocido como Pipi confesó por qué eligió el rock y el ska para musicalizar las canciones de Los Gurlis

“Llevamos años tocando este estilo de ritmos, pero en esta ocasión queríamos adaptarlo a otro tipo de público, sobre todo el infantil pueden ser jovencitos o pequeño pero no son tontos, se les puede dar música de ska, de rock and roll, música más heavy con menos guitarras, para intentar abrirles un poquito la mente, no significa que porque sean niños tienen que escuchar determinado tipo de música con cuatro acordeones y una trompetita, creemos que tienen más capacidad para escuchar este tipo de música y también las letras, que son muy cuidadas y muy dirigidas a ellos , pero que les pueda aportar un poco más culturalmente.

Tocar para un público que está en desarrollo físico, mental y emocional conlleva una gran responsabilidad.

“El compromiso que hay con los niños es educar divirtiéndonos y más que eso queremos ofrecer temas variados pero no en un sentido estricto porque no somos sabedores de todo. Las canciones de Los Gurlis están dirigidas para niños desde los dos hasta los siete u ocho años, buscando entretener de una manera más concreta y completa en los aspectos culturales”, aclaró Iván Pozuelos

Para captar la atención de los infantes, los creadores de estos seres diseñaron a estas criaturas para ser llamativos, divertidos y multifacéticos.

“Sabíamos que queríamos unos personajes entrañables y a la vez un poco traviesos, Mat es el chico, y es mucho más travieso y simpático, y a Lili quisimos darle un carácter entrañable y en cuanto a los colores quisimos evitar un poco el rollo sexista de que el chico azul y la chica rosa. Y gracias a la idea de un amigo estamos abiertos a los cambios, ahora mismo Mat también podría ser una chica y Lili podría ser un chico y sobre todo queríamos algo muy llamativo, esos ojazos que tienen, vienen de otro planeta, los niños tienen que emocionarse con ellos”.

Este proyecto busca acercarse a todo tipo de público ya que en sus videos hay una persona hablando en lenguaje de señas, para que todos puedan disfrutar de sus letras.

“Nos parecía muy importante el ofrecerlo, porque hay miles y miles de personas y de chicos jóvenes que tienen esa discapacidad auditiva y es un apoyo más para recordarles que están ahí”, declararon los creativos.

Hasta el momento, Los Gurlis han lanzados dos sencillos, el primero lleva por título Los Gurlis y sirvió para dar a conocer a estos simpáticos personajes, el corte que promocionan actualmente, llamado,Hoy no quiero madrugar, con el que hacen su entrada triunfal a nuestro país. Pipi e Iván planean incluir ambos tracks en un disco que tendrá en total 14 canciones que será lanzado en formatos físico y digital, mientras esto pasa su música y sus novedades están disponibles a través de sus cuentas de Facebook, Instagram y su canal oficial de YouTube.