Desde el rock hasta lo instrumental: Estos serán los conciertos de julio

El mes de julio llegó a Querétaro con una gran variedad de música y espectáculos en vivo que van desde el pop hasta el rock, pasando por lo indie y llegando incluso a lo instrumental.

Por eso, si eres de esos melómanos que no se pierden ningún concierto en la ciudad, aquí te dejamos toda la información que necesitas sobre los conciertos a realizarse en Querétaro durante este mes.

Orquesta Filarmónica de Querétaro

Si lo tuyo es la música instrumental, entonces no puedes perderte el próximo concierto de La Orquesta Filarmónica de Querétaro, que se realizará el 7 de julio en el Teatro Experimental a las 20:00 horas.

Esta vez interpretarán piezas de Haydn, Stavinsky y Brahms y los boletos en luneta tienen un costo de 160 pesos, mientras los boletos en balcón cuestan 110 pesos.

Filarmónica de Querétaro / Foto: Cortesía | @FilarmonicadeQueretaro





Hello Seahorse!

Los integrantes de Hello Seahorse! Están de manteles largos pues se encuentran celebrando el décimo aniversario de su tercer álbum de estudio Arunima que marcó un antes y un después para los músicos por temas como No es que no te quiera, La flotadera, entre otros.

Por eso, para celebrar esta emblemática producción, la banda liderada por Denise Gutiérrez llegará a Querétaro como parte del Arunima 10 años Tour, con el que se presentarán el próximo 7 de julio en La Glotonería (5 de febrero #11900) a las 21:00 horas.

Los boletos están disponibles a través de la plataforma Eticket con precios que van desde los 715 y los 1,040 pesos con cargos de servicio incluidos.





Helloseahorse / Foto: Cortesía | @helloseahorse





Reik

Desde Baja California la banda de pop Reik, conformada por Jesus Navarro, Julio Ramírez y Gilberto ‘Bibi’ Marín llegará a Querétaro para presentarse el 15 de julio en la Plaza de Toros Santa María en punto de las 21:00 horas.

Los músicos están en medio de una gira llamada En cambio. Los boletos están disponibles a través de la plataforma arema.mx con los siguientes precios más cargos de servicios: ruedo: mil 550 pesos, barrera: mil 350 pesos, tendido mil 250 pesos y andanada 850 pesos.

El álbum más reciente de la agrupación es “Ahora” (2019) y que contiene colaboraciones con artistas como Ozuna, Maluma, Zion & Lennox y Wisin & Yandel.

Reik / Foto: Cortesía | @Reik









La Gusana Ciega

Si lo tuyo es el rock en español, entonces no te puedes perder el concierto que La Gusana Ciega ofrecerá en el Teatro de la Ciudad el próximo 16 de julio a las 21:00 horas.

La banda de rock alternativo conformada por Daniel Gutiérrez (voz y guitarra), Germán Arroyo (batería) y Luis Ernesto Martínez “Lu” (bajo) visitarán Querétaro como parte de su tour Giramos alrededor.

Puedes obtener los boletos en ticketmania, y tienen los siguientes costos sin cargo de servicios: Diamante 896 pesos, Oro, 784 pesos y Plata 672 pesos.

La Gusana Ciega / Foto: Cortesía | @lagusanaciega





Los Choclock

Los ritmos latinos mezclados con son jarocho y cumbias llegarán hasta la Plaza Fundadores el próximo 16 de julio a las 21:00 horas, pues los músicos veracruzanos que integran la agrupación Los Choclock, realizarán un concierto público como parte del programa cultural Querétaro Experimental.

Recuerda que éste será un evento cien por ciento gratuito, así que no debes preocuparte por nada, sólo por llegar a tiempo, elegir tu lugar ¡Y a bailar!

Los Choclok / Foto: Cortesía | @LosChoclok

Novalima

Otro concierto de la más alta calidad y que será completamente gratuito en Querétaro, será el de la agrupación Novalima, quienes viajan desde Perú para presentarse en Plaza Fundadores el 23 de julio, a las 21:00 horas.

Esta agrupación creada en el año 2000, ofrece una propuesta de música moderna, pues todos sus integrantes son originarios de distintas regiones: Ramón Pérez Prieto y Pierpa De Bernardi son de Lima; Rafael Morales es de Londres; Carlos Li Carrillo, de Hong Kong Y Grimaldo del Solar de Barcelona. De esta forma prometen una mezcla de ritmos diferentes entremezclados con la música tradicional peruana.

Este evento también forma parte del Querétaro Experimental, por lo que de igual forma es gratuito.

Novalima / Foto: Cortesía | @novalima.official

Radaid

El mes cerrará con la participación de los músicos tapatíos Radaid, quienes fusionan la música de diferentes culturas y sus tradiciones étnicas de distintas regiones como India, África, por su puesto México y demás.

Ellos se presentarán el 30 de julio a las 19:00 horas en la Plaza Fundadores, en el Centro Histórico de Querétaro, como parte de las actividades del Festival Querétaro Experimental.

Cabe señalar que éste, al igual que todas las actividades del programa son completamente gratuitas. Así que anótalo en tu agenda y no te pierdas el espectáculo.

Radaid / Foto: Cortesía | @Radaid.Oficial