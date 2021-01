Desmienten que HBO Max hará serie sobre Harry Potter

Hoy The Hollywood Reporter dio a conocer que HBO Max estaría preparando una serie sobre el universo de fantasía de "Harry Potter", sin embargo, Warner salió a desmentir dicha información.

Fue Johanna Fuentes, directora de comunicación de Warner, la encargada de negar los rumores por medio de su cuenta de Twitter.

"There are no Harry Potter series in development at the studio or on the streaming platform.” – HBO Max and Warner Bros. https://t.co/z1h2lfHeGV — Johanna Fuentes (@jfuentes) January 25, 2021

Hasta el momento, la célebre saga sobre el niño mago no ha tenido ninguna incursión televisiva, por lo que ésta hubiera sido la primera.

Tras la respuesta de la directora, los fans se dijeron decepcionados pues desde 2011 que fuera su última película, no había surgido la idea de una serie que continuará con las aventuras de Potter.

Desde "Harry Potter y la Piedra Filosofal" (2001) hasta "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 2" (2011), las ocho adaptaciones de las novelas de J.K. Rowling al cine, que protagonizó Daniel Radcliffe, componen una de las sagas más exitosas de la historia del cine.

En el cine, el mundo de "Harry Potter" se extendió más allá de la trama central gracias a las películas de "Animales Fantásticos".

"Animales fantásticos y dónde encontrarlos" (2016) y "Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald" (2018) fueron las cintas que comenzaron a raíz de las famosas historias del mago.

El año que viene está previsto que se estrene su tercera película, de nuevo con Eddie Redmayne al frente del reparto.