Después de dos años de espera, llegará Danna Paola a Querétaro

“Contando los días para volver al escenario con ustedes”, posteó Danna Paola en sus redes sociales hace unas horas. Y es que la cantante mexicana está apunto de reiniciar su XT4S1S tour, en el que Querétaro también ha sido contemplado.

Su concierto ha sido programado en la capital para el viernes 3 de marzo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, mismo que se realizará luego de que fuera cancelado hace dos años por la pandemia.

Los que adquirieron su boleto en 2020 podrán hacerlo válido en esta nueva fecha, solo deberán comunicarse con la boletera eticket al 442 223 0423 o al correo informes@eticket.com.mx.

Las entradas podrán adquirirse a través de esta misma plataforma con costos que varían entre los 865 pesos y los 3 mil 65 pesos.

Pese a las cancelaciones, accidentes e inconvenientes en la producción, XT4S1S tour continua con fechas por todo el país este año.

Con el lanzamiento del sencillo homónimo en agosto de 2022, Danna Paola se colocó como una de las más grandes estrellas pop del mundo. El sencillo entró al Top global de Spotify en tan sólo dos semanas, con más de 20 millones de streams, además de posicionarse desde su semana debut dentro de los primeros lugares en YouTube

Tras el furor causado por su nuevo sencillo y el anuncio de la gira promocional, los fans de Danna Paola agotaron en horas los boletos para su primera presentación en el Auditorio Nacional, a lo que la artista agradeció con un mensaje en sus redes sociales: “No tengo palabras, se los juro. Sold out en preventa, en mi primer Auditorio Nacional, ¿es en serio? […] es una bendición súper grande y se los agradezco muchísimo, les juro que van a vivir el mejor show de su vida”.

En la presentación oficial de XT4S1S y su videoclip oficial, la artista aseveró estar en el mejor momento de su vida y haber encontrado su propio estilo.

“Decidí hacer lo que quiero, a mi manera, por primera vez dentro de mi carrera; esta canción representa todo lo que soy y por qué amo la música. No es que las anteriores canciones que lancé no me hayan conectado, pero XT4S1S es toda una historia que al escucharla te pone de buen humor.

“Para lograr identificar quién soy y cuál es mi estilo tenía que romper inseguridades, miedos y el qué dirán; yo quise expresar mi arte a mi manera y descubrí que lo más difícil ha sido frenarme porque hubiera hecho mucho más, aunque estoy súper satisfecha del resultado más de lo que me imaginaba”, afirmó Danna en un encuentro con medios.

