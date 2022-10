Día Mundial de la Salud Mental: Estos artistas han luchado contra la depresión

La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel global, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión. La OMS describe a la depresión como una enfermedad que puede volverse un serio problema de salud, pues altera las actividades laborales, familiares o escolares de quien la padece, y que en los casos más graves puede incluso llevar al suicidio.

Por eso, este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, hablaremos de personalidades del espectáculo que han sufrido depresión y que han hablado de esta enfermedad sin tapujos, promoviendo la salud de la mente, tanto como la del cuerpo.

Si tienes problemas de depresión o alguna otra enfermedad mental, pide ayuda. En Querétaro puedes contactar al Centro Estatal de Salud Mental al 442 215 5432.

Britney Spears

La princesa del pop es una de las personalidades del espectáculo que ha luchado abiertamente contra la depresión, y es que después de permanecer 14 años bajo tutela de su familia, supuestamente por sufrir diversas enfermedades mentales que no le permiten hacerse cargo de ella misma, la cantante finalmente se ha liberado de esa “prisión”, aunque todavía lucha contra episodios de tristeza y melancolía.

La intérprete de Toxic ha hablado abiertamente acerca de la depresión perinatal, por ejemplo cuando anunció que nuevamente estaba embarazada, aunque meses después, ese embarazo terminó en un aborto espontaneo.

“Es duro porque cuando estuve embarazada tuve depresión perinatal… Tengo que decir que es absolutamente horrible… Las mujeres no hablábamos de ello entonces… Algunas personas consideraban peligroso que una mujer se quejase así teniendo un bebé dentro… Pero ahora las mujeres hablamos de ello cada día… Gracias a Dios que no tenemos que guardar en secreto ese dolor…”, señaló en su cuenta de Instagram en abril de este año.

Selena Gómez

La cantante Selena Gómez también ha enfrentado múltiples problemas de salud frente a los ojos de millones de seguidores, pues todo el mundo sabe que la joven artista vive con lupus, se sometió a un trasplante de riñón, tuvo sesiones de quimioterapia, además de las complicaciones que ha atravesado en su vida personal y laboral. Es por eso que Selena habla abiertamente de los episodios de depresión y ansiedad que vive constantemente, por lo que incluso ha entrado en programas de rehabilitación para tratar ambos trastornos mentales.

“He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad, y he hablado mucho de ello, pero no es algo que sienta que vaya a superar”, dijo en una entrevista para la revista Harper’s Bazaar.

J Balvin

Aunque el cantante colombianop J. Balvin se encuentra en una de las mejores etapas de su carrera musical, el reguetonero también ha confesado varias veces que vive constantes episodios de depresión, pues no le resulta fácil lidiar con el éxito. Por lo que habla de la depresión constantemente para incitar a sus seguidores a pedir ayuda si es que comparten el mismo sentimiento.

“La gente me dice: ‘Oye, gracias a ti estoy sano, gracias a ti me atreví a ir al psiquiatra, gracias a ti ya no sufro de depresión, la tengo controlada’. Eso me llena mucho más que tener un número uno, que tener un Grammy”, refirió al medio de comunicación colombiano llamado Semana.

Miley Cirus

Todos sabemos de la mediática ruptura entre Miley Cirus y Liam Hemsworth, a quien la cantante consideraba su verdadero amor. Sin embargo, la cantante ha referido que esa relación la hacía sentir constantemente episodios de ansiedad y depresión, al igual que su trabajo en la empresa Disney.

"Es normal sentirse triste, hubo una época en que estuve verdaderamente deprimida. Me encerraba en mi cuarto y mi padre tenía que echar la puerta abajo. (...) Cuando estaba con Liam, igual que cuando estaba con Disney, me causaba mucha ansiedad pensar en qué haría cuando no estuvieran ahí para ayudarme. Ahora me he librado de los dos y me siento bien. Soy mucho más fuerte que la Miley de hace tres años, que se hubiera muerto si no tuviera un novio”, señaló en entrevista con Elle Magazine.