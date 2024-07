'Directioners': el fandom que revive cada 23 de julio

Muchos años antes de que 'army' dominaran las redes sociales con sus 'streaming parties' o que las 'swifties' nos enseñaran a realizar 'friendship bracelets', exisistía un fandom igual de poderoso que revivió la euforia por las boybands, las directioners.

Así era como se le llamaban a las fans de One Direction, la agrupación británica formada por Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan que nació un 23 de julio del 2010 para el programa The X Factor.

Si bien, el grupo solo estuvo en activo cinco años, de los cuales solo los primeros cuatro tuvieron la alineación original ya que Zayn Malik anunció su salida de la banda un 25 de marzo del 2015.

Actualmente, cada uno de los ex integrantes posee una carrera en solitario, lo que ha provocado que cada vez se vea mucho más lejano un posible regreso. A su vez, cada uno ha compartido su propia experiencia dentro de la agrupación, revelando que vivieron una situación de explotación laboral que los orilló al consumo temprano de alcohol y sustancias ilícitas.

Estas declaraciones repecurtirían en la reputación de Simon Cowell, quien por muchos años tuvo el crédito de haber sido quien formó a la banda cuando años después se reveló que la de la idea fue la cantante Nicole Scherzinger, quien fue jurada durante la temporada en la que participaron. El aclamado productor enfrentaría denuncias legales de otra ex participante del programa por una situación similar, lo que resultó en que Sony Music decidiera separarse del sello que él manejaba, Syco Music.

Hace unas semanas, el productor compartió en un podcast que lo "único que se arrepentía de no haber hecho con One Direciton" fue no haberse quedado con los derechos de autor del nombre, lo que significa que los ex miembros de la banda son dueños de la imágen, nombre y regalías del proyecto.

Este año, la banda cumple 14 años desde que debutaron, y aunque llevan más tiempo separados, sus fans siempre vuelven a aparecer en las redes sociales cada aniversario para recordar los viejos tiempos y pedir el vídeo de "Infinity".

"Felices #14YearsOfOneDirection, gracias por todo, gracias por ser mi lugar seguro, por ser parte de mi infancia. No importa lo que suceda en el futuro, siempre estaré para apoyarlos. Una vez directioner, siempre directioner. 1D para siempre", escribió una fan. "La boyband de mis tiempos fue One Direction, ellos solo les interaba divertirse, eran chicos normales pero terribles, terribles bailarines", escribió otra haciendo referencia a la frase que Louis Tomlinson dijo en la película documental de la banda, "This Is Us".