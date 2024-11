Documental de Gipsy Kings contará la vida de André Reyes, incluso la ruptura con su hermano

André Reyes pionero desde hace 46 años de Gipsy Kings, informó que el próximo año lanzarán un documental sobre la vida del grupo “Hay una película en la que se documenta todo lo que he vivido como parte de Gipsy Kings, mi separación musical con mi hermano Nicolás desde hace cinco años y mi continuidad con mi nuevo grupo al lado de mi hijo y sobrinos”, declara el músico.

Por segundo año consecutivo André regresa a México, ahora con el concierto “El Origen Tour 2024”, en el que lo acompañan Kakou Reyes, Mario Reyes, Thomas Reyes, Patchai, Tambo, Dany Marta y Joseph.

“Estoy muy contento, falta menos de una semana para arribar a la Ciudad de México. Avísenle a mi fandom que se la van a pasar bien, van a escuchar y bailar buena música y nosotros disfrutaremos con ustedes”.

El artista francés comentó que después de su presentación e el Auditorio Nacional, el próximo lunes 18 de noviembre, presentarán por primera vez en Guatemala un show con sonido sinfónico.

“Es un evento privado en el que se interpretarán nuestras canciones con violines, arpas y demás, sentimos que es cosa de otro mundo, lo traeremos en el 2025 acá a México”.

André Reyes explica que para él México es como su segundo país. “Me gusta la CdMx y otras ciudades más. Me encanta que cada vez que voy, gozamos de respeto, buena comida, la gente es alegre y siempre con una sonrisa. México para mí, es un país que me encanta. Además me encanta cantar para ustedes y hacer la fiesta y generar alegría”.

Gipsy Kings by André Reyes ya están listos con su rumba flamenca, rumba catalana y pop, para presentarse el próximo lunes en el Auditorio Nacional.

“Mi vida musical ahora es diferente. Trabajo junto con la familia Reyes. El fundador soy yo. Todo lo hacemos con alegría. No hay muchas cosas que he cambiado. Siempre he cantado de una manera idéntica”, señaló.

Graban nuevo álbum para 2025

El músico con casi cinco décadas en la música y reconocido por su faceta como compositor, también informó, que ya están grabando una nueva producción. “No podemos revelar canciones, sin embargo, estrenaremos algunas el lunes 18 próximo”.

André también compartió su forma actual de trabajo. “Yo soy el fundador, ellos aprenden conmigo. Siempre a mi manera. Es algo muy bonito. Me admiran, me respetan y desean hacer carrera como yo la hice. Hay un respeto mutuo.

“Gipsy Kings, soy yo, así seguiré y siempre lo seré”, precisa el artista.