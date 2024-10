Drake Bell hace nueva escala en Querétaro, estará hoy en concierto

A un año de su primer concierto en Querétaro, Drake Bell regresa al estado con su gira Non- Stop Flight Tour Vol. 1, a fin de promocionar el disco del mismo nombre que estará en plataformas el próximo 26 de octubre.

De acuerdo a su itinerario de vuelo, el artista californiano pisará este 4 de octubre el Teatro Metropolitano para interpretar algunas rolas de este nuevo álbum conceptual, en el que retoma la idea de “un vuelo sin escalas” para ofrecer al público “el viaje de sus vidas”.

También cantará temas de otros discos como Telegraph, en el que es famoso Found a way, además de rolas en español como Fuego Lento y covers imperdibles como La Camisa Negra.

Antes de su concierto, el artista de 38 años, mejor conocido en México por su partición en la sitcom noventera Drake & Josh de Nickelodeon, hizo “una escala” en la Universidad Anáhuac Querétaro para platicar con estudiantes de la licenciatura en Dirección de Empresas del Entretenimiento sobre su experiencia en la industria.

Rodeado por decenas de universitarios, algunos de los cuales se sumaron a su visita como staff, y con la mediación de la actriz y conductora mexicana Elisa Vicedo, el actor aconsejó a los estudiantes sobre la importancia de hacerse de “una piel dura” en una industria del entretenimiento difícil, y sobre todo cuando se aspira a ser actor. Lo mejor es ser persistentes y seguir buscando oportunidades, asintió.

Drake también habló de su pasión por la música, dijo que es como su diario: “En las canciones que escribo dejo una parte de mi corazón, de mi alma… historias de mi vida”, afirmó; por lo que incluso la música es más importante en su vida que la actuación, aún cuando esta fue la que lo lanzó a la fama.

Asimismo, reveló que le gustaría hacer algo diferente con sus canciones, explorar otros sonidos y realizar una colaboración con alguna banda mexicana como Grupo Firme.

Sin tocar el tema sobre las polémicas que lo han perseguido en los últimos años en Estados Unidos, el actor dijo que por fin ha terminado de escribir su primera película, que será una carta de amor a México donde mostrará al mundo lo que ha visto y vivido en este país, en el que ha encontrado gran cobijo para su carrera y vida personal.

Detalló que la preproducción de dicho filme, que se especula que será una comedia romántica, iniciará luego del estreno de su nuevo álbum.

Finalmente, el músico agradeció a los drakesters queretanos por el gran recibimiento, y compartió que desea darse el tiempo para conocer a profundidad el estado, que no ha podido visitar como turista por su agenda de trabajo; pero por lo poco que ha podido percibir, aseveró que “Querétaro es hermoso… los fans son increíbles (…) Me encanta caminar por ahí y escuchar `¡Oye, tranquilo viejo!”, bromeó seguido por las risas del auditorio. Acto seguido, y al lado de sus fans, cerró el encuentro con un extracto a capela de su primer éxito Found a way.

Drake Bell se presentará esta noche en el Teatro Metropolitano. Los boletos se pueden adquirir a través de la plataforma de Boletomóvil, con precios que varían entre los 650 y los mil pesos.

Después de su espectáculo en nuestra ciudad, continuará su tour por el país en Puebla, Guadalajara, Ciudad de México, Metepec, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua y Ciudad Juárez, hasta noviembre.