Dulce María y David Zepeda celebran su faceta musical en la telenovela Pienso en ti

El productor Carlos Bardasano deseaba contar una historia que hablara sobre las complejidades de la familia, y a la vez brindara un guion original que combinara la música y el melodrama. Así dio con la telenovela Pienso en ti, que sigue a una joven que cumple su sueño artístico a través de su cantante favorito.

"Lo que tratamos siempre de hacer es buscar estas temáticas universales, con las que todos nos podamos identificar. En algunos momentos será el amor, en otros los celos, en otros la traición. En esta particularmente está conectada con la familia, cuando uno tiene un sueño y no lo puede lograr porque hay obstáculos", cuenta en exclusiva a El Sol de México.

Salud Sheyla, una pionera en la visibilización de mujeres de talla grande en la televisión

Esta novela sale de la pluma de Ximena Suárez, narra la historia de Emilia (Dulce María), quien en contra de la voluntad de su madre persigue su sueño de ser cantante. Un día conoce a Ángel (David Zepeda), su mayor ídolo, y en quien encuentra la fortaleza para seguir su meta.

Bardasano dijo que buscó específicamente a Dulce y a David para estos personajes, ya que al ser un proyecto que requería dotes musicales, recurrió a dos figuras reconocidas que se han desenvuelto como cantantes.

"Son dos actores con quienes no habíamos trabajado, pero teníamos ganas de colaborar", cuenta. "En un proyecto donde la música es tan especial, logramos enamorar a Dulce para que dejara de hacer otros proyectos y se dedicara a esto.

"Esa personalidad que tiene David,es justo lo que necesitamos para Ángel, un ídolo de multitudes, que tuviera ese carisma y pudiera tener a todo un país enamorado y conectar con Emilia", agregó.

FELIZ DE SU REGRESO

Con esta novela Dulce María regresa a Televisa tras más de cinco años de ausencia, algo que la tiene muy emocionada pues la recibieron con los brazos abiertos.

Durante la gala de presentación, que se celebró la noche de este jueves, la actriz compartió con este diario que fue un personaje muy entrañable para ella, pues comparten la visión de lograr objetivos por sus propios méritos.

"Esa parte de no corromperte creo que a pesar de lo que sea te lo puedo decir, Jay muchas veces que puedes decir que no a muchas cosas, por eso valoro tanto este momento y este proyecto, porque todo lo que he hecho como Emilia. Si es para corromper no, siempre voy a poner primero la integridad y la familia".

RETOMA SU SEGUNDA PASIÓN

Para David Zepeda, esta novela representó la oportunidad de compartir su pasión por la música, algo que ha ejercido durante varios años, derivado del amor y respeto que le tiene a su público.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El actor quedó con tan buen sabor de boca, que no descarta lanzar algún sencillo en el futuro cercano, y reencontrarse con su camino como cantante.

"Seguramente lo retomaremos, tal vez no en un disco, sino como sencillos. Para seguir teniendo esa conexión con el público a través de la música. Porque a veces con la actuación se acaba un proyecto y termina, me gusta siempre estar en contacto", dijo en entrevista.

Pienso en ti cuenta con un tema principal compuesto por Julio Ramírez (de Reik) y producido por Emilio Ávila. Se estrena este lunes 13 de marzo a las 20:30 horas, por Las Estrellas.