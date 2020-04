Edgar Oceransky; invita a su concierto con causa

El cantautor Edgar Oceransky se une a los esfuerzos para ayudar a quienes permanecen en sus puestos de trabajo en la lucha para combatir la pandemia del coronavirus: los médicos. Por ello convoca a unirse a un concierto en vivo –en streaming– este viernes a las 21:00 horas, en el que se solicitará un donativo de 300 pesos.

Todo lo recaudado será utilizado para la materia prima que se requiere en la fabricación de caretas que protejan a los especialistas de la salud. “Decidimos tomar acción porque los médicos son los que nos están defendiendo en este momento y ellos no pueden salirse del campo de batalla”, explica Oceransky.

Asimismo detalla que para esta iniciativa se puso en contacto con el profesor Miguel Ángel Huerta Gutiérrez del Instituto de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de Guadalajara, quien emprendió la fabricación de estas caretas a un bajo costo.

Lo recaudado se destinará a la compra de los insumos, ya que no se estará cobrando la mano de obra de fabricación, por lo que cada aportación sirve para la fabricación de dos caretas. “El profesor las hará y enviará a los hospitales que empiezan a tener esta necesidad”, asegura.

Para poder sumarse a esta experiencia de un concierto íntimo mientras se apoya a los médicos, debe realizarse el depósito directamente en la cuenta del profesor en Santander con la clabe interbancaria 014320200046151010 o bien en Banamex con el número 002180700389118970.

Posteriormente debe enviarse un mail a virtualconciertooceransky@gmail.com para recibir la liga donde se estará visualizando el concierto, que no cuenta con un setlist especial, sino que se irá armando con las sugerencias de la gente conectada.

Nuevas experiencias

Oceransky detalla que desde el martes pasado comenzó a hacer transmisiones en vivo, en las que más allá de un concierto, comparte con sus seguidores la historia de alguna canción o un disco, para así encontrarse con los detalles que dieron cabida a estas composiciones, tales como el momento, la situación e incluso la persona que inspiró el tema.

Otra de las actividades que ha explorado a través de la red es la creación de tutoriales que sube a la red todos los jueves, en los que muestra cómo tocar algunos de sus temas con la guitarra, tal como “Juro”, que hasta el momento ya cuenta con casi 20 mil visualizaciones.

Sobre esta oportunidad de aprender que hoy dará lugar a la canción “Sigo amándote”, asegura que es la respuesta para quienes le piden las partituras; “es la mejor manera de aprender a tocar una canción, cuando el propio artista te la enseña con su guitarra. A mí me hubiera encantado tener esa tecnología y oportunidad cuando estaba empezando a tocar”.

Momentos de introspección

Edgar comparte que durante estos días de cuarentena ha aprovechado para estar cerca de sus hijas y retomar proyectos para los cuales no se había dado el tiempo.

“He encontrado que en realidad el tiempo nadie te lo regala sino que tú te lo creas, siempre estamos acostumbrados a decir ‘es que no tengo tiempo de hacer esto’, pero me estoy dando cuenta que más bien uno se lo hace, no tienes que esperar a que los demás te den una oportunidad o que te den un día libre, uno debe buscarlo”.

Finalmente reflexiona sobre la oportunidad de mirar hacia adentro. “Creo que es el momento en el que la humanidad vamos a hacer conciencia de que lo que hagamos en lo individual, afecta en lo universal; siempre nos lo habían dicho, pero nunca nos habíamos percatado de primera mano y hoy lo vemos para tomar responsabilidad de ello”, finaliza.