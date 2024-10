El arte de persistir: el documental sobre el pintor Tomás Sánchez brilla en el FICM 2024

Comenzó como una amistad hace 35 años y hoy, fruto de esa relación, se concretó un documental biográfico de uno de los pintores más importantes de Cuba.

“Perseverancia. Un ensayo documental sobre Tomás Sánchez”, que cuenta la vida del cubano, quien es considerado uno de los grandes paisajistas de la segunda mitad del Siglo XX y la actualidad, compite en la sección Documental Mexicano del 22 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

En la década de los 90, Tomás Sánchez se mudó a la Ciudad de México, donde conoció a Juan Carlos Martín, quien narra la vida y obra del artista en su documental.

Gossip Coppola, Cuarón y Luis Gerardo Méndez, los más esperados por los fans del FICM

“Es la película más rápida que he hecho en mi vida, desde que la pensamos hasta ahora que se va a presentar en el Festival, pasaron 14 meses y ha sido un proceso muy mágico”, afirmó el director en entrevista con El Sol de México.

“En realidad, para mis trabajos, nunca hago procesos de investigación, porque lo que me ha tocado es filmar gente que conozco mucho, así que lo que hago son listas de preguntas que me interesan y me lanzo al proyecto, va sucediendo, mientras lo vamos armando. Para el documental no sabía cuántas personas iba a entrevistar, todo eso lo fui descubriendo en el camino”, agregó.

Tomás Sánchez nació el 22 de mayo de 1948, en Perseverancia, Cuba. A los 16 años, se trasladó a La Habana para comenzar sus estudios de pintura en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro.

Puede interesarte: FICM 2024: un homenaje a Ismael Rodríguez, el director detrás del Cine de Oro Mexicano

Estudió en la Escuela Nacional de Arte, donde se graduó en 1971, y ese mismo año consiguió su primer reconocimiento, el Premio de Dibujo del Salón Nacional para Artistas Jóvenes.

“A pesar de que lo conocía, descubrí mucho su idea de la reencarnación, sus dudas existenciales, la idea de cómo emprendió el camino del yoga, todas estas cosas fueron apareciendo y a mí me gusta esa espontaneidad del proceso en donde vas encontrando cosas”, compartió Juan Carlos Martín.

“Descubrí su relación con (la artista) Ana Mendieta, la exposición “Volumen 1”, profundicé en lo grave que fue la guerra de Angola (1961, a la que Cuba enviaba combatientes), las adversidades que tuvo que enfrentar Tomás y cómo la espiritualidad siempre lo protegió. Pienso que si un artista tiene muy a la mano su intuición, entonces toma decisiones muy relacionadas con su ser interior y eso a mí a mí me interesó mucho desarrollarlo”, expresó el cineasta.

Para 1980, Tomás participó en la XIX Edición del Premio Internacional de Dibujo Joan Miró, donde ganó el primer lugar por su obra “Desde las aguas blancas” y, un año más tarde, realizó una exhibición individual en la Fundación Joan Miró, Centre de’Estudis d’Art Contemporani en Barcelona, España.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Premio Nacional de Pintura, el artista ha recibido reconocimientos como la Medalla de la V Bienal de Arte Gráfico Americano de Cali, Colombia (1986) y la Mención de Honor en la primera Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, Ecuador (1987).

Su trabajo se ha exhibido de manera colectiva e individual en México, Estados Unidos, Japón, Italia, España y Francia, entre otros países.