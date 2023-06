El Bebeto está preparado para explorar nuevos caminos

Un hombre más maduro, centrado, consciente de su realidad y enfocado en nuevos objetivos es como podría definirse la etapa actual que vive Carlos Alberto García Villanueva, mejor conocido como El Bebeto.

El cantante de regional mexicano, quien actualmente cuenta con tres millones ochocientos mil escuchas al mes en Spotify, dice que su interés por la música comenzó cuando era un niño, a los siete años de edad.

Antes de lanzarse en solitario formó parte de dos agrupaciones locales, sin embargo fue hasta el 2010 cuando su rostro comenzó a popularizarse gracias a su álbum debut Quiero que seas tú. Desde entonces, no ha parado; a pesar de las altas y bajas en su carrera, El Bebeto se mantiene convencido de que tomó la decisión correcta al seguir la vocación que encontró siendo un niño.

“Estoy viviendo una etapa muy bonita, la cual podría considerarla como la más madura, donde ya visualizamos muchas cosas diferentes, donde estamos más enfocados hoy en día en seguir creando contenido que empatize con la gente, obviamente sin perder ese romanticismo que nos ha caracterizado”, afirmó el cantante en entrevista.

“Hoy me considero una persona mucho más madura, enfocada en mi carrera y enfocada en temáticas bonitas que tocan el corazón del público”, agregó el sinaloense.

En esta nueva faceta, el compositor de 33 años se fijó nuevas metas, como el de expandir su concepto a Sudamérica y países de Europa, sin dejar de atender Estados Unidos y México, países que lo han apoyado en cada paso que ha dado, contó.

“Como exponente del regional mexicano hay que aprovechar que esta música está en su mejor momento, eso nos ayudará a explorar nuevos caminos”, dijo.

Un ejemplo de sus nuevos proyectos es “Si no es muy tarde”, tema a dueto con el argentino Luciano Pereyra y que ambos apostaron por reversionar en formato mariachi.

“Es una canción muy bonita, muy romántica, con una letra muy interesante, refiriéndose que nunca es tarde para remediar las cosas. Es un tema que, a mí en lo particular me gusta bastante, además de que tiene una tonada muy pegajosa.

“Desde que se lanzó la canción en voz de Pereyra (2019), ha habido una buena aceptación y ha recibido muy buenos comentarios, me siento muy feliz de poder colaborar en el género pop y haciendo esta fusión con el mariachi”, compartió El Bebeto.

El video fue dirigido por Jesús Rodríguez. Se rodó en La Acrópolis un centro comercial ubicado en Lomas Verdes, Naucalpan, Estado de México que desde hace 25 años se encuentra abandonado. El tema ya está disponible en plataformas digitales.

Por otro lado, El Bebeto no descarta en algún momento fusionar su estilo con algún exponente de corridos tumbados y, aunque no exploraría tanto este género, sí tiene la intención de crear un tema con la base sonora de los corridos.

“Probablemente no (me adentraría) en un corrido tumbado, pero sí en canciones que no necesariamente son de este género, sí con el toque y acompañado del tololoche, las guitarras, el trombón, las armonías.

“A mí siempre me ha gustado incursionar en cualquier tipo de música, me gusta proponer y hacer cosas diferentes, creo que hoy todo se puede, no hay reglas en la música y creo que estaría muy bien, muy chido”, reveló.

El cantante no quiso opinar sobre la polémica que existe en torno a los corridos tumbados, incluso sobre la prohibición de este género en distintos estados de la República.

Finalmente, en cuanto al tema personal, Carlos Alberto dijo estar en el mejor momento de su vida amorosa con su esposa Marlen Selene, con quien contrajo matrimonio hace dos años.

“Me siento muy contento, no siento que haya sido un cambio drástico (su matrimonio), es una etapa muy bonita que he disfrutado y me siento muy contento y feliz la verdad, 100 por ciento”, confesó.