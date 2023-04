El “Conejo Malo” anuncia tema con Grupo Frontera

Al “Conejo malo” no le bastan sus éxitos pues cada vez sorprende más a su público ya sea con el anuncio de conciertos, de apariciones en películas y series, como luchador en la WWE, y ahora, incursiona en esta colaboración musical con el grupo norteño revelación “Grupo Frontera”

Fue en su cuenta de Instagram donde el reggeatonero puertorriqueño subió una historia donde hacia tal anuncio, incluso, aparecen un par de fotografías en donde se les ve posando.

Celebridades Bad Bunny de los 10 artistas mejor pagados del mundo según Forbes

“Mañana nueva rolita con mis compas de@Grupofrontera”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, la agrupación regiomontana confirmó la noticia publicando en sus redes sociales la colaboración con Bad Bunny.

“¿Están listos para este temazo junto a Bad Bunny?”

¿Pero quiénes son Grupo Frontera? Adelaido Solís, Alberto Acosta, Carlos Zamora, Julián Peña Jr. y Carlos Guerrero, es una agrupación perteneciente a al denominado género del Regional Mexicano que tiene sus primeros orígenes en McCallen, Texas, siendo la ciudad de Monterrey, su lugar de operaciones. Con éxitos sonando fuertemente en la radio como “No se va”, “Que vuelvas”, “911”, “Agachadita”, entre otros, se han convertido en los favoritos de los amantes de este género.

El tema se estrena el día de hoy y en su cuenta de Tik Tok, el cantante de “Ojitos lindos”, adelantó un poco del tema.

“Me queda un por ciento y lo usaré para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en una disco sólo es perdiendo el tiempo, baby, p´a que te miento, eso de que me vieron feliz no es cierto, ya nada me hace reír, sólo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti, salí con otra p´a olvidar”, dice el tema.