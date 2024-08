El grupo “Mantekilla” se presentó en Tequisquiapan

La agrupación versátil “Mantekilla”, de la Ciudad de Querétaro, se presentó en el centro de Tequisquiapan, con motivo de las Fiestas del Pueblo, a celebrarse esta semana en el pueblo mágico.

Al evento se dieron cita familias y turistas, quienes disfrutaron de los éxitos que interpretaron los integrantes de la banda, entre quienes estaban los vocalistas Jimmy Ok y Yahel Gozz, y la coreógrafa y vocalista Jessica Contreras.

Gossip Gruperos de San Juan del Río se unen y crean festival

“Llevamos ya tres años presentándonos en la fiesta de Tequisquiapan y estamos emocionados de estar un año más acá. Somos un grupo versátil y pasamos por todos los géneros. Gracias por el apoyo y la preferencia. Esperamos que se diviertan y que la pasen cantando y bailando” expresó Yahel Gozz.

El cantante Jimmy Ok, quien es originario de Cuba, dijo sentirse muy contento de presentarse una vez más en el pueblo mágico y agradeció el recibimiento de la gente queretana.

Jessica Contreras, Jimmy Ok y Yahel Gozz / Foto: Samantha Vazquez / El Sol de San Juan del Río

“Querétaro y México en general me han tratado muy bien. Me dieron una segunda oportunidad en mi vida, y la gente es bien linda, cálida, y tienen una similitud con los cubanos, y tengo muchos amigos acá y me siento como en mi casa”.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Entre los géneros musicales que interpretaron, se escucharon canciones de pop, reguetón, bachata, o la salsa, tanto en español como en inglés, rememorando a artistas como Luis Miguel, Shakira y María José, entre otros.