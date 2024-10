El pianista Tony Ann llega a México convertido en un clásico nacido en redes

El pianista Tony Ann estaba en busca de realizar un disco que tuviera una continuidad entre los temas que lo conforman. Guiado por su fascinación por los signos zodiacales, los eligió como hilo conductor de su segundo material, “360”.

En entrevista con El Sol de México, explicó que durante su proceso de investigación, se percató de que cada uno tiene sus propias características, de personalidad y hasta de humor. En su opinión, esa es la razón por la cual el arte y los signos están conectados.

“La música contiene muchas emociones, quería usar ese lenguaje para crear 12 piezas que fueran diferentes una de la otra”, explicó sobre este trabajo, que se lanzará el 21 de febrero de 2025. “La música une a la gente porque es buena para recordar cosas del pasado, evoca nostalgia, puede ser también sobre el dolor”.

El canadiense, quien suma seis millones de seguidores entre Instagram, Tik Tok y YouTube, explicó que no suele regir su vida bajo los principios de su signo, pero dado que vivió un tiempo en Los Ángeles, California, conoció a muchos amigos que son aficionados a la astrología.

Tony opinó que al componer temas instrumentales, invita a su público a dejar volar sus pensamientos cuando lo escuchan, dando pie a que cada quien tenga su propia interpretación de lo que está escuchando.

“Con una canción tienes letras, un tema de amor es sobre eso, lo que escuchas es lo que hay. Pero la música instrumental es más vaga, hay más imaginación involucrada. Alguien puede escuchar una pieza que suena a amor, y otra persona la puede concebir como de dolor”, señaló.

Se alimenta del cine

El músico egresado de Cleveland Institute of Music y el Berklee College of Music subrayó que su inspiración para componer puede llegar de repente. En ocasiones está frente al piano y no le llegan ideas, y otras puede estar en una cafetería y se le viene una melodía a la mente.

Según afirma, “lo mejor de la creatividad es que no sabes cuáles son tus límites, no sabes cuándo te va a golpear. Para permitir que esas ideas fluyan, señala que es importante relacionarse constantemente con la música, porque entre más escuchas, más probabilidades hay de pensar nuevos ritmos”.

Sin embargo, reconoció que él se inspira más viendo películas, ya que dado el tiempo que ha dedicado a estudiar, le cuesta trabajo concebir la música como mera forma de entretenimiento.

“Soy más un chico de películas, porque me rodeo tanto de música, que cuando la escucho siento que estoy tratando de aprender. Trato de ver qué puedo usar, si es una armonía que realmente me gusta, me pregunto si lo puedo usar en mis piezas”.

Emocionado por su debut en México

La noche de este martes, Tony Ann se presentó por primera vez en nuestro país, con un show en el Lunario del Auditorio Nacional con un lleno total. Al respecto, externó su alegría por tener contacto con una audiencia tan cariñosa.

“Me emociona conocer a la audiencia e interactuar con los mexicanos. Algo que hago es observarlos, siento que en cada lugar la gente escucha música diferente, en Taiwán son respetuosos y muy callados, en Nueva York son más ruidosos y gritan. Aquí siento que son muy apasionados y cálidos”.