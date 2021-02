El precio de la historia y la familia Harrison celebran 22 temporadas al aire

Cuando tenía 13 años Rick Harrison dio sus primeros pasos en el negocio de la compra-venta de objetos antiguos, con la finalidad de ayudar a sus padres que, en aquel momento, atravesaban por problemas financieros.

Años más tarde se trasladaron a Las Vegas, donde abrieron un negocio de venta de monedas antiguas, que en 1988 se convirtió en la tienda de empeño Gold & Silver Pawn Shop.

Este pequeño local familiar hoy es uno de los sitios más conocidos del mundo gracias al programa El precio de la historia, que este mes estrenó su temporada número 22. En un encuentro vía Zoom, Rick y su coestrella Chumlee comentan que jamás se imaginaron lograr tanto éxito, pero agradecen enseñar al público que la historia puede ser divertida.

“Es un show familiar, nunca hacemos nada que avergüence a mi mamá”, dijo Rick entre risas. “A la gente le encanta aprender, y les gusta hacerlo de sus tíos, y no de sus profesores. Creo que por eso les gusta vernos”.

Aunque su padre (Richard El viejo Harrison) falleció en 2018, todavía lo tiene muy presente en todos los aspectos de su vida, y asegura que es bajo su ejemplo de trabajo y buen humor ante la vida que ha seguido con la labor que iniciaron juntos hace décadas.

Si bien desconoce el motivo del éxito en televisión, el empresario tiene la certeza que su “buen ojo” a la hora de hacer una compra ha sido la clave para mantenerse en el negocio, lo que ha llevado al crecimiento de la tienda y, por ende, a cumplir 580 episodios al aire.

“La gente se acerca a mí todo el tiempo y me dice ´en unos años esto va a valer mucho´, pero no hay garantía de que su valor vaya a aumentar. No compro cosas asumiendo que valdrán más, porque eso es una suposición y eso es apostar. Soy un hombre de negocios, y me baso en el valor actual y en cuánto lo puedo vender”.

En el programa se transmite actualmente en 150 países, y ha sido traducido a 38 idiomas, por lo que a donde quiera que van la gente los reconoce y les pide tomarse fotos con ellos. Rick comenta orgulloso que se ha encontrado con fans en lugares tan lejanos como la India, Kuala Lumpur y Malasia.

Pero Latinoamérica es donde se concentra gran parte de sus admiradores, y donde Austin (el verdadero nombre de Chumlee) se ha vuelto más popular gracias al meme “No lo sé Rick, parece falso”, lo que ha guiado a decenas de turistas hispanos que van a visitarlo a su negocio.

“No he tenido el placer de ir por allá en algún viaje de trabajo, pero tengo un local de dulces que está al lado de la tienda de empeño, y antes del Covid-19, esto no es una exageración, había días en que entre los clientes había un 80 y 90 por ciento de latinoamericanos que entraban a saludarme”.

Lo más grato para ambos ha sido ver cómo su programa ha unido a las familias, y conocer a personas de todas las edades que aprenden y se divierten viendo sus vivencias en televisión.

El precio de la historia se transmite todos los martes a las 21:50 horas en History Channel.