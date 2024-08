“El Prisionero de Azkaban” regresa a los cines 20 años después; así se ve su elenco

Las varitas mágicas y los hechizos de la saga más popular de magia regresarán a las salas de cine este mes, para celebrar 20 años del lanzamiento de “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”, la tercera entrega de una de las franquicias más exitosas de este siglo.

Millones de Potterheads, término con el que se identifican los fans de la saga, revivirán ese clásico de la magia en la pantalla grande, que al día de hoy se mantiene como una de las entregas mejor valoradas de entre las ocho películas totales. Las salas de Cinépolis exhibirán el filme a partir del 8 de agosto.

Dirigida por Alfonso Cuarón, el director mexicano ganador del Oscar, la cinta perteneciente a la saga basada en las novelas de la escritora inglesa J. K. Rowling, marcó un punto clave en el desarrollo de los entrañables personajes “Harry Potter”, “Ron Weasley” y “Hermione Granger”, interpretados por Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, tres actores que desde su participación en el mundo mágico han sido parte de diversos proyectos, por lo que a continuación te recordamos algunos de ellos.

Gossip De noche con el diablo, cinta de terror recomendada por Stephen King, llega a los cines

Daniel Radcliffe

Antes de hacer el papel por el que el público más lo recuerda, Radcliffe participó en su infancia en "The Tailor of Panama". Después de hacer la saga Harry Potter, el actor británico figuró en "The Woman in Black", interpretando a Arthur Kipps. Asimismo, hizo el rol del escritor Allen Ginsberg, ícono de la Generación Beat, en "Kill Your Darlings" en 2013, y el de Ig Perrish en "Horns", una de las más reconocidas por la crítica. Por otra parte, el actor ha aparecido en cinco espectáculos de Broadway.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Radcliffe (@daniel9340)

Emma Watson

De los tres actores de la saga, Emma Watson es la que ha tenido mayor reconocimiento fuera de la misma. Dos de sus papeles más populares fueron los de Bella en el musical "La Bella y la Bestia" en 2017 y el de Samantha "Sam" Button en "Las ventajas de ser invisible". De igual forma, la actriz nacida en Francia cumplió con éxito el personaje “Meg” en "Little Women".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emma Watson (@emmawatson)

Rupert Grint

Después de ser “Ron”, el amigo entrañable de “Harry Potter”, el actor británico fue protagonista de "Wild Target" junto a Emily Blunt en el 2010. Asimismo, Grint fue parte de la cinta de drama "Into the White" dos años después. También ha prestado su voz en proyectos animados, entre ellos "Metegol" de Juan José Campanella y la serie de comedia “American Dad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por British GQ (@britishgq)

¿Cuándo ver "El prisionero de Azkaban" en el cine?

Las funciones llegarán a 57 ciudades del país, incluida la CDMX, Guadalajara y Monterrey, a partir del 8 de agosto.

Por si fuera poco, la cadena de cines no solamente mostrará la tercera parte, sino la primera parte de la serie, “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, cuya trama aborda la presentación de los tres personajes principales en su llegada al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería; además de “Harry Potter y la Cámara Secreta”.