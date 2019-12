Elenco de Perfectos Desconocidos celebran cerrar el 2019 en el teatro

Comer, bailar y agradecer todo lo que dejó este año será algo que no pueda faltar en el brindis de esta noche para Michael Brown, Tiaré Scanda, Alex de la Madrid, Marcela Guirado, Luis Arrieta y Juan Carlos Vives.

Los actores despiden el 2019 protagonizando la obra Perfectos desconocidos, en el Nuevo Teatro Libanés, y ello no es motivo menor para echar la casa por la ventana después de la cuenta abajo para recibir el año 2020.

“Es una fecha donde no puede faltar la comida”, alza la voz Marcela Guirado. “Para mí es una fecha más de amigos”, reconoce Alex de la Madrid. “El año pasado hizo una reunión a la que no me invitó”, le reclama Luis Arrieta, “Yo espero que esta vez sí me invite”, dice bromista el actor, antes de que Alex le responda con un “No fuiste, ¡qué!”.

Y es que para Luis Arrieta estas son fechas que no son muy de su agrado, “pero me gusta estar con gente a la que quiero y admiro”. Por eso es que su plan siempre es salir de fiesta a bailar, “me gusta mucho, es algo que no puede faltar. Así que seguramente este año bailaré, aunque sea solo”. “Suena padre tu plan”, le bromea Alex de la Madrid.

Entre risas, Arrieta recuerda que “el año pasado me lo pasé en el Kinky, un antro gay que está en Zona Rosa y que tiene cuartos temáticos… digo, uno va a lo que quiera, pero yo fui a bailar, te la pasas muy bien. Este año me voy a llevar a Alex, porque es el segundo año que la pasamos trabajando juntos –después del montaje de Enfermos de amor en 2018–”.

Los rituales de Año Nuevo también son importantes. Por eso Juan Carlos Vives ya prepara sus calzones amarillos para esta noche, “porque los rojos son para el amor y como ese no ha faltado en los últimos años pues esta vez vamos a optar por otro color”, dice con una falsa seriedad.

La tradición para Tiaré Scanda está en poner algunos borreguitos en la entrada de su casa “para que no falte la lana, y bueno, cuando hay chance, también hago eso de la maleta para que haya muchos viajes”.

“¿Y tú Michel? ¿Hay algún ritual que hagas?”, se le pregunta al actor. “Yo me emborracho. Dicen que si te emborrachas te va bien el otro año y yo lo he venido haciendo todos los años y vaya que ha funcionado muy bien”, suelta entre risas. “Eso lo hace Marcela, pero cada semana”, le sazona Luis Arrieta para provocar más carcajadas.

Lo cierto es que los seis actores agradecen la oportunidad de concluir el año “haciendo las cosas que más nos gusta, actuar, sobre todo para como están las cosas”, dice Arrieta. “Agradecemos estar en una obra de teatro que a la gente le gusta”, agrega De la Madrid, “nos la pasamos muy bien y también damos las gracias por los buenos tiempos, el trabajo y sobre todo las buenas compañías”.

El equipo de Gossip le agradece acompañarnos durante este año y le desea, estimado lector, que tenga un próspero 2020 lleno de éxitos.