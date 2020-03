¡Lubezki regresa al cine! Trabajará con David O. Russell, Christian Bale y Margot Robbie

El director de fotografía mexicano Emmanuel "El Chivo" Lubezki, ganador de tres premios Oscar, regresará al cine de la mano de David O. Russell, informó este martes el medio especializado Deadline.

Esta nueva película todavía no tiene título ni se han desvelado detalles de su trama, pero sí está confirmado que tendrá un reparto muy destacado en el que aparecen Christian Bale, Michael B. Jordan y Margot Robbie.

Foto: Reuters

David O. Russell ha sido candidato en cinco ocasiones a los Oscar, sin haberse llevado nunca la estatuilla, y en su filmografía sobresalen títulos muy interesantes como "Three Kings" (1999), "The Fighter" (2010), "Silver Linings Playbook" (2012), "American Hustle" (2013) y "Joy" (2015).

Lubezki se convirtió en 2016 en la primera persona en ganar tres premios consecutivos de La Academia a la Mejor Fotografía.

Lo hizo por las cintas "Gravity" (2013), de su compatriota Alfonso Cuarón así como "Birdman" (2014) y "The Revenant" (2015), ambas del también mexicano Alejandro González Iñárritu.

Foto: AFP

Además de sus tres victorias, Lubezki fue candidato en otras cinco ocasiones más en los premios de la Academia de Hollywood por su labor en "A Little Princess" (1995), "Sleepy Hollow" (1999), "The New World" (2005), "Children of Men" (2006) y "The Tree of Life" (2011).

Tras "The Revenant", el mexicano sólo ha trabajado en la película "Song to Song" (2017), del director Terrence Malick, uno de sus colaboradores fetiche.

Fuera de la gran pantalla sí ha tenido varios proyectos entre los que destaca "Carne y arena", la instalación de realidad virtual de González Iñárritu sobre la inmigración.

Foto: EFE

"El triunfo es una cosa totalmente interna: si tú estás satisfecho con lo que estás haciendo y hacia dónde vas", dijo en un encuentro en Ciudad de México en septiembre de 2016 un artista que, pese a ser considerado como un genio del cine, se prodiga poco ante los medios de comunicación.

En esa ocasión, Lubezki aseguró que "el ego tiene una cara horripilante que es la del miedo".