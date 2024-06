En verano subirá la temperatura en Querétaro… y también todo el volumen

El verano es la época más calurosa del año, y al parecer la que más gusta a las bandas para salir a tocar en vivo. Y es que tan solo en nuestra ciudad este mes confluirán un sinnúmero de giras con propuestas musicales de todos los géneros, que van desde el pop, rock y la música electrónica, hasta el post-punk, metal gótico y folk metal.

Para que no te quedes sin tu boleto- porque lamentablemente ya hay sold outs en la lista-, te compartimos las fechas y una breve información sobre cada una de las propuestas que podrás encontrar en la cartelera de espacios como Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Estadio Corregidora, Sala Arpa, Museo de la Ciudad y Centro Cultural El Árbol.

CARTELERA INTERNACIONAL

Louis Tomlinson

Por primera vez en su trayectoria como solista, Louis Tomlinson visitará Querétaro con su segunda gira mundial Faith In The Future Latin America Tour 2024.

Su show en nuestra ciudad fue la primera fecha de la gira por Latinoamérica en hacer sold out en cuestión de minutos. Este tour promociona el disco que bautiza la gira que fue lanzado en el 2022, y el setlist contendrá canciones del álbum como The Greatest, Written All Over Your Face, She Is Beauty We Are World Class, al igual que rolas de su primer proyecto en solitario, Walls, como We Made It, Fearless y Walls.

México será el país con el que cierre esta gira mundial, ya que después iniciará una serie de presentaciones en festivales de Europa. Sin embargo, antes de dejar nuestro país se presentará en la Hacienda Susulá el 8 de junio en Mérida, Yucatán, con su festival autofinanciado, The Away From Home Festival. A diferencia de su concierto en la capital queretana, el festival todavía tiene entradas disponibles en la plataforma de eticket.mx en mil 805 pesos, sin cargos por servicio.

Su cita con el público queretano ocurrirá este 4 de junio en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez a las 21:00 horas. Todas las secciones se encuentran totalmente agotadas, y los precios originales iban desde los mil 40 hasta 2 mil 890 pesos, sin cargos por servicio.

Benjamín Walker

El cantautor y guitarrista chileno, Benjamín Walker, visitará nuestra ciudad con una presentación íntima en el Centro Cultural El Árbol. Su propuesta nutre el folclore latinoamericano con una combinación entre el folk anglo y el pop. Su discografía se distingue por canciones íntimas y vulnerables con su característico sello acústico.

Con la publicación de su tercer proyecto publicado en el 2021, Libro abierto, el cantante se mudó a nuestro país y ha colaborado con artistas como Vanessa Zamora, Perotá Chingó y Silvana Estrada.

Su disco más reciente, y que le da nombre a su gira, LIBRE, muestra una faceta madura en su forma de componer. El proyecto contiene temas como Se Vale Olvidar, Alguien Como Tú, Por Tu Vereda y Total Inmensidad.

La cita es el 8 de junio en el Centro Cultural El Árbol a las 20:00 horas. Las entradas para su concierto se encuentran en 200 pesos, sin cargos por servicio. Se pueden adquirir directamente a través de la boletera: https://benjamin-walker-queretaro-2024.boletia.com/

RUBIO

Francisca Straube es la baterista, productora y front-woman chilena que se encuentra detrás del proyecto artístico RUBIO. La propuesta nació en el 2015 y pone sobre la mesa una mezcla de electrónica, pop, hip hop, ambient y otros elementos de música étnica.

En esta nueva faceta musical, la artista ha podido experimentar con la música como nunca antes lo había hecho, lo que le otorgó una nominación en los Premios Pulsar por “artista revelación” en el 2017 y presentaciones en festivales como Lollapalooza (en Chile), Primavera Sound (Barcelona) y Ruido Fest (Chicago).

En esta ocasión llega a nuestra ciudad con su gira Venus & Blue Tour, el cual promociona al disco homónimo lanzado en octubre del 2023. El proyecto integra canciones como Lo Que No Hablas, Llorar, Déjenme Aquí y Azul Primavera.

La cita es el 8 de junio en Sala Arpa a las 21:00 horas. La entrada general tiene un costo de 425 pesos, sin cargos; mientras que el paquete que incluye la admisión al evento y un meet & greet tiene un costo de 850 pesos, sin cargos. Los accesos se pueden adquirir en la boletera: https://arema.mx/e/12130 .

Mägo de Oz

Una de las agrupaciones más legendarias del folk metal en español, Mägo de Oz, visitará Querétaro durante la segunda mitad de este mes con su gira Tour Feliz No Cumpleaños. La agrupación actualmente conformada por Txus di Fellatio, Carlos Prieto Mohamed, Jorge Salán, Victor de Andrés, Fernando Mainer, Francesco Antonelli, Josema Pizarro, Rafa Blas y Xana Lavey traerán sus más grandes éxitos como Fiesta pagana, Molinos de viento y Finisterra.

La cita con los melómanos queretanos será el 16 de junio a las 20:00 horas en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Las entradas oscilan entre los 403 y los mil 495 pesos, sin cargos por servicio. Los accesos pueden ser adquiridos en el sitio de Superboletos: https://www.superboletos.com/landing-evento/HT_Dop_8En0K4lXQGLRpHA

Soft Kill

Directo desde Portland, Estados Unidos llega la agrupación que definió el género de sad rock. Integrada actualmente por Tobias Sinclair (vocalista y miembro fundador), Owen Glendower (bajista) y Conrad Vollmer (guitarrista), Soft Kill visitará nuestro país con su gira Escape Forever Tour México / Central America leg tour con el que compartirán con sus seguidores su más reciente álbum.

Esta legendaria agrupación posee reconocimiento internacional por un sonido que se encuentra envuelto en el post-punk, shoegaze, indie rock y magia sónica. Su encuentro con el público queretano tendrá lugar el 17 de junio en el Museo de la Ciudad a las 20:00 horas. Las entradas para su concierto se encuentran en 250 pesos, sin cargos por servicio. Puedes adquirirlas directamente en la plataforma de boletia: https://soft-kill-en-queretaro.boletia.com/

Los Bunkers

La banda de rock chilena que ha marcado la escena musical desde 1999 vuelve a nuestra ciudad con la gira Ven Aquí Tour. Actualmente conformada por Álvaro López, Mauricio Durán, Francisco Durán, Gonzalo López y Mauricio Basualto, Los Bunkers se han definido a través del tiempo por su experimentación sonora que fusiona el folclore de su país con el estilo sonoro de grupos anglosajones como The Beatles y Cream. Son reconocidos como los responsables de la “chilenización” del rock clásico.

En nuestro país son sumamente conocidos por canciones como Bailando solo, Nada nuevo bajo el sol, Ven aquí, Una nube cuelga sobre mí y Ahora que no estás. Esta gira corresponde a su reagrupación luego de más de 10 años de inactividad.

Después de hacer sold out en nuestra ciudad el año pasado, el público queretano podrá reencontrarse con ellos este 21 de junio en el Teatro Metropolitano a las 21:00 horas. Las entradas oscilan entre los 600 y mil 200 pesos, sin cargos por servicio. Se pueden adquirir directamente en la boletera: https://arema.mx/e/12350

Sextile

La banda estadounidense de post-punk regresará a nuestro país con una parada en Querétaro para promocionar su nuevo disco: Push. Nacida en Los Ángeles, California, la agrupación conformada por Brady Keehn y Melissa Scaduto buscarán que el público “rompa” la pista a pedazos con su fusión de EBM, techno y post-punk acompañadas de melodías pegajosas y ritmos acelerados.

Su presentación estará acompañada por la invitada especial, Nuxx Vomica, una artista neoyorquina que se destaca por una propuesta musical y audiovisual inspirada en el sonido del techno noventero y el eurodance.

Su visita será el 21 de junio a las 20:00 horas en el Museo de la Ciudad. Antes del día del evento, las entradas tendrán un costo de 400 pesos, mientras que el mismo día estarán en 500 pesos por persona (sujeto a disponibilidad). Se pueden adquirir en la plataforma de Boletia: https://sextile-en-queretaro-2024.boletia.com/

Black Flag

El guitarrista Greg Ginn y el vocalista Mike V están de regreso a México con su proyecto musical llamado Black Flag. Los pioneros del hard core punk y creadores del post hard core traerán un concierto marcado por sus himnos rebeldes de anti-autoridad y por los sonidos crudos y pesados que solo ellos saben crear.

Desde 1976, esta agrupación ha definido la escena de la música con canciones como Rise Above, My War, Fix Me, Police Story y Nervous Breakdown. Con la gira Mexico Tour 2024, la banda realizará seis conciertos en el país, incluyendo uno en nuestra ciudad.

La cita será el 23 de junio en el Club Latino a las 21:30 horas. Las entradas se encuentran en 400 pesos si se adquieren antes del evento; y en 500 pesos si se compran el día del concierto (ambos sin cargos por servicio). Se pueden conseguir a través del enlace: https://arema.mx/e/11186

Danny Ocean

El intérprete del éxito que revolucionó el 2016, Me Rehúso, regresa a los escenarios con muchas sorpresas y nuevo material. El 8 de febrero, Danny Ocean dio el anuncio a sus fans mexicanos de su próximo recorrido por México con la gira Danny Ocean México Tour 2024. Esta noticia se vio acompañada del lanzamiento de su más reciente sencillo AMOR.

“Te amo México! Obvio que iba a empezar esta nueva etapa por ustedes primero. Nos vemos pronto”, expresó el artista venezolano a través de su post de Instagram. Su recorrido por el país se integra de 17 fechas, incluyendo una en Querétaro.

La cita será el 29 de junio en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez a las 21:00 horas. Las entradas para este concierto salieron a la venta durante el mes de febrero y actualmente se encuentran completamente agotadas. Los precios originales oscilaban entre los 750 y mil 795 pesos, sin cargos por servicio.

CARTELERA NACIONAL

Anabanta Duan Marie

El proyecto de la artista michoacana, Duan Marie llegará a Querétaro a dar cátedra de la escena del gótico mexicano. Desde 1997, la vocalista ha estado presente en la escena musical inicialmente con la agrupación llamada Sentido Pésame, misma que evolucionó a Transdellic y finalmente en el 2000 llega a la faceta de Anabantha.

No fue hasta el 2022 que la banda cambió su nombre a Anabanta, luego de que el compositor, Vlad, se separara del proyecto. A la fecha, Duan Marie y su equipo continúan abriéndose paso en el metal gótico, consolidándose como unos de los referentes más importantes del país.

Con una discografía integrada por canciones como Se acerca El Invierno, Corazón Mágico, Aline y Besame Mucho, el grupo trae a Querétaro una presentación sumamente especial y llena de vibras góticas.

El evento tendrá lugar este 1 de junio en el Chihuahuas Rock a las 20:00 horas. Las entradas tienen un costo de 350 pesos (en preventa) y 500 pesos (el día del evento). Se pueden adquirir en el sitio de Arema: https://arema.mx/e/11836

Armando Palomas

El cantante y compositor mexicano, Armando Palomas celebrará en nuestra ciudad el 15 aniversario de su álbum De Regreso al Burdel de la Soledad, proyecto que tiene canciones como Tú y la Borracha noche, Regresé al Burdel por Ti y Marlon Brando Ya Murió.

Con una trayectoria de más de 30 años, el artista continúa su ciclo de recorridos por México con una visita al baúl de los recuerdos al desempolvar su proyecto del 2009. El artista siempre se ha definido por su poesía y por su desenvolvimiento en la música de autor.

Se encontrará con los queretanos el 7 de junio a las 21:00 horas en el Club Latino. Las entradas se encuentran en 450 pesos (antes del día del evento) y 550 pesos (el mismo día del concierto). Se pueden adquirir a través del enlace: https://arema.mx/e/11876

Nicho Hinojosa

Dionisio Alberto Hinojosa Garza, mejor conocido como Nicho Hinojosa, es un cantante mexicano que se ha destacado por su calidad interpretativa de canciones que previamente han sido famosas por otros autores. Su fama ha llegado a Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, además de México.

Su propuesta íntima y músical llegará a nuestra ciudad el 7 de junio a las 20:30 horas. La cita es en el Teatro del IMSS. Los accesos oscilan entre los 450 y 690 pesos. Se pueden adquirir directamente en el enlace: https://arema.mx/e/12180

Danna

La Childstar, Danna (antes conocida como Danna Paola), visitará Querétaro para cerrar el Tazón México VII en el Estadio Corregidora, esto como parte de su gira por el país llamada DANNA L¡VE.

Este recorrido promociona su más reciente proyecto sonoro, Childstar, mismo que cuenta con sencillos como ATARI. Su presentación en Querétaro será al cierre del evento de fútbol americano en el que competirán los equipos Caudillos contra Raptors. Si bien, la cantante se presentará hasta la parte final, el medio tiempo contará con la participación de los artistas Mr. Pig y Renee.

El evento tendrá lugar el 8 de junio en el Estadio Corregidora. Las entradas para el evento oscilan entre los 580 y mil 215 pesos, sin cargos por servicio. Se pueden adquirir directamente en el sitio de eticket.

Fermín y Marcol

Los referentes mexicanos de la escena alternativa en español se presentarán en nuestra ciudad con la gira Aunque Todo Cambie. Cada uno presentará su propio proyecto musical con sets completos de forma individual, sus colaboraciones y muchas más sorpresas.

Fermín es un músico y productor mexicano de la escena independiente. En su discografía se encuentran canciones como La Marea y Diégesis. Por su parte, Marcol se define como un artista de pop independiente que tiende a experimentar con la electrónica y otras corrientes sonoras.

Juntos estarán este 8 de junio en la Casa de la Contracultura a las 20:00 horas. Las entradas tienen un costo general de 200 pesos por persona. Se pueden adquirir a través del sitio: https://fermin-marcol-en-queretaro.boletia.com/

ROJO

La banda mexicana de pop rock cristiano que nació en el año 2000 visitará Querétaro con una velada llena de alabanzas. Su alineación se integra por Emmanuel Espinosa, Linda Moreno, Oswaldo Burruel y Rubén González.

Su discografía tiene canciones como No me soltarás, Te amo más que a mi misma vida, Tu amor hace eco en todo mi universo y Abres camino. Se presentarán el 8 de junio en el Auditorio Arteaga a las 19:00 horas. Los boletos oscilan entre los 460 y 805 pesos, sin cargos por servicio. Se pueden comprar en la boletera Superboletos: https://www.superboletos.com/landing-evento/rFFjbgeNFk-LCBjU50JBDA

Vanessa Zamora

La cantante y compositora originaria de Tijuana, Vanessa Zamora traerá su gira Damaleona Tour Vol. 2 a nuestra ciudad y no querrás perdértela. La esencia de su propuesta músical es un viaje por los sitios menos explorados del pop, se ha dejado guiar por lo ecléctico, lo psicodélico y el ritmo sonoro de los setentas.

Al ser una artista multifacética, sus presentaciones en vivo se destacan por ser una fuente de poder que transmite múltiples emociones, sensaciones y una esencia única que pasa de la tranquilidad al éxtasis, como si fuera, según sus propias palabras, una “bipolaridad energética”.

Su visita será el 15 de junio en Sala Arpa a las 21:00 horas. La venta de las entradas se encuentra dividida en fases: fase 2 en 450 pesos (actualmente a la venta) y fase 3 en 690 pesos. Los accesos se pueden adquirir en el sitio de arema: https://arema.mx/e/12112

Molinette Cinema

La banda indie pop de la Ciudad de México llegará a Querétaro a promocionar su último proyecto musical llamado El abismo. Raúl Torres (vocalista), Rodrigo Díaz (guitarrista), Alex Aguirre (baterista) y Xavier Cano (bajista) son quienes conforman esta propuesta que combina la música disco, de orquesta, beats, dance y funk. Por lo regular, sus canciones giran en torno a la fragilidad humana, conflictos emocionales, amor, desamor y tiempo.

Se presentarán con su gira Injustour el próximo 21 de junio en Sala Arpa a las 21:00 horas. Las entradas se encuentran en 500 pesos y se pueden adquirir en la boletera de Arema.mx: https://arema.mx/e/12083

Óscar Maydon

El artista de 24 años originario de Mexicali, Óscar Maydón, hará una parada en nuestra ciudad para presentar sus más grandes éxitos dentro del género de los corridos tumbados. El público podrá cantar junto con él rolas que lo han catapultado en la industria musical como Fin de Semana, Madonna, Skin de Bandida y Elvira.

En su corta trayectoria dentro del medio, ha logrado colaborar con exponentes de su género musical como Natanael Cano. Actualmente, se encuentra recorriendo México con su gira Tour Distorsión 2024.

La cita con el público queretano está pactada para el 21 de junio en el Auditorio Josefa Oritz de Domínguez. Las entradas oscilan entre los 460 y 2 mil 289 pesos, sin cargos por servicio. Se pueden adquirir en el sitio de Superboletos.

90s Pop Tour All Stars

Regresa la fiesta noventera más popera de México con un espectáculo renovado y muchas sorpresas bajo la manga. 90’s Pop Tour: All Stars es el nuevo concepto que maneja este fenómeno musical que reúne a los más grandes exponentes del pop en español y que en esta ocasión se encuentra integrado por Paulina Rubio, Ana Torroja, Benny Ibarra, Magneto, Laura León, Kabah, entre otros artistas.

Tras un cambio de fecha, finalmente este evento musical llegará al Estadio Corregidora con los más grandes éxitos que marcaron a más de una generación.

Recordemos que la última vez que el elenco pisó el Estadio las condiciones climatológicas provocaron un retraso de hasta tres horas… Esperemos que Tláloc no haga de las suyas esta vez.

La cita es el 21 de junio a las 21:00 horas. Los precios de boletos oscilan entre los 403 y 2 mil 875 pesos, sin cargos por servicio. Los accesos se pueden adquirir en la plataforma de Superboletos.