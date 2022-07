Encienden motores y emprende otros caminos en nuevos capítulos de Mexicanicos

Luego de casi una década de trabajo, el talento y conocimiento de Martín Vaca cruzará las fronteras. A partir de este 12 de julio, a las 20:50 horas, el mecánico de mayor reconocimiento en Latinoamérica comenzará una nueva aventura con Mexicánicos sin fronteras, programa en el que Vaca permanecerá en Estados Unidos, con el fin de encontrar la fórmula perfecta que mezcle nueva información sobre el mundo de los motores.

“Todos los días hay algo nuevo, diferente, me llevaron a lugares especiales, por ejemplo, a donde se hacen carros que fabrican para películas. Diario son cosas nuevas, talleres, gente que tiene otra manera de trabajar, siempre es un aprendizaje grande porque yo tengo la mentalidad de que el hombre deja de aprender hasta que quiere; toda la vida podemos seguir adquiriendo nuevas aptitudes”, afirmó el experto en entrevista.

Miami, Los Ángeles, San Diego y Houston son las ciudades que el mecánico visitará a lo largo de los cuatro episodios del proyecto. Sus objetivos serán distintos cada día, tendrá la misión de averiguar lo último en diseño de interiores, adentrarse a los vehículos eléctricos y conocer cómo se llevan a cabo las carreras, todo fusionado con testimonios y visitas sorpresivas.

“Una de las cosas más complicadas es dejar el taller (en Guadalajara), yo estaba acostumbrado a estar toda la vida ahí, en la oficina tratando de seguir dirigiendo la orquesta.

“Para mí es complicado, pero lo tomé como un reto en el que iba a aprender muchas cosas y, en lo personal, me sirvió mucho. Me encomendé a Dios, a mis padres que ya fallecieron a que me ayuden a no equivocarme, a hacer las cosas dentro de lo mejor posible, sin la ayuda de Dios no hacemos nada”, expresó.

Esta es una nueva versión de Mexicánicos, la cual cuenta con siete temporadas, desde 2014. Además de compartir secretos de mecánica y tunear autos, Vaca comparte sus experiencias, tanto las positivas como negativas, con el fin de mostrarse lo más transparente posible a su público.

“Es muy agradable para mí cuando la gente me pregunta o dice que están estudiando mecánica porque quieren ser como yo, que estudien ingeniería mecánica, eléctrica, mecatrónica, es un halago muy grande para mí que me digan eso, lo agradezco mucho”, sostuvo.

La nueva serie se transmitirá por Discovery, Channel; es una producción de Nippur Media; Michela Giorelli y Rafael Rodríguez son los productores ejecutivos. Un día previo al estreno en México, el proyecto estará disponible en Estados Unidos.