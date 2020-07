Enrique Guzmán dará presentación en línea

Enrique Guzman se une a la ola de las presentaciones en línea y el sábado 29 de agosto en punto de las 20:00 horas invita a su “Concierto a la carta”, donde el concepto tomará forma de complacencias.

“¿Por qué a la carta? Porque no solamente quiero que pidan la canción, quiero saber qué motivos provocan en su mente o en sus recuerdos, es decir, denme un motivo personal, privado, sentimental; provóquenme y díganme por qué quieren que les cante esa canción”, explicó el intérprete de “La plaga” en rueda de prensa virtual.

Para ser parte de esta experiencia los boletos ya están a la venta a través del sistema de eticket con un costo de preventa de 140 pesos. Asimismo, las peticiones ya pueden enviarse a través de las cuentas oficiales del cantante: twitter, Facebook, instagram.

Con respecto a los preparativos aseguró que una vez que tenga listo el setlist, procederá a realizar un ensayo con sus músicos y adelantó que para evitar lo que vivió Alejandra Guzmán, al no poder leer sus mensajes durante el concierto en streaming, buscará tener un moderador que lea los mensajes, que por sugerencia de los medios, aseguró que le gustaría contar con alguno de sus amigos como Verónica Castro o Ricardo Rocha.

Siguiendo la línea de las presentaciones virtuales se dijo dispuesto a continuar y adelantó que cuenta con la grabación de un concierto que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional con público y que podría transmitirse.

De escándalos…

Para hablar de otros temas que lo han puesto en la mira, aclaró que hasta el momento no le han descongelado sus cuentas, y ahora se encuentra a la espera de que los juzgados vuelvan a operar para continuar el caso, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) congelara sus cuentas desde noviembre de 2019.

En el tema de su nieta Frida Sofía aclaró que aunque actualmente el mundo está en una etapa de reflexión debido a la crisis sanitaria que atraviesa, aseguró que él no es quien tiene que explorar sus pensamientos.

“La que tiene que recapacitar es ella; la que tiene que acercarse a su familia [es ella]. Es decir, ella está usando a su familia como arma para ser más famosa en su sistema que está queriendo hacer, en ese sistema yo no tomo partido, ni su mamá tampoco; si insulta a su mamá, su mamá se queda callada y sólo dice que la quiere y es lo mismo, yo la quiero también mucho, pero si va a hacer ese tipo de conexiones; insultado o agrediendo a su familia, no me llama mucho la atención”, puntualizó.